В Самаре за десять минут подали 3796 заявлений на прием детей в первые классы школ

30.01.2017 16:44 Читали 12

В понедельник, 30 января, в 9:00, начался прием заявлений в первые классы школ областной столицы.

За десять минут автоматизированная система зарегистрировала 3 796 обращений. В настоящее время портал, предназначенный для приема заявлений, работает в штатном режиме, сообщили в министерстве образования Самарской области.

Напомним, регистрация заявлений в первые классы школ стартовала и в других населенных пунктах губернии. Так, в Тольятти процедура проводится с 25 января. Ознакомиться с графиком приема заявлений в первые классы в других городах и районах области можно на сайте министерства образования и науки.

Регистрация проводится двумя способами. Первый из них касается подачи запросов в электронной форме. Представители будущего школьника, проживающего в области, могут направить заявку через региональный портал госуслуг. Для школьников, проживающих в Самаре и Тольятти, форму онлайн можно заполнить через ресурс образовательных услуг.

Вторым способом могут воспользоваться те, кто по каким-либо причинам не способен подать онлайн-заявление. В этом случае родители будущего школьника могут лично обратиться в общеобразовательное учреждение.

Для получения доступа к электронным формам заявлений необходимо заранее зарегистрироваться на сайте госуслуг. Согласно правилам, родитель указывает номер СНИЛС и получает учетную запись.