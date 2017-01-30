В Самаре пропала 18-летняя студентка медицинского университета

30.01.2017 15:41 Читали 12

Самарские полицейские совместно с волонтерами ведут поиск пропавшей 18-летней студентки медуниверситета.

По словам ее родственников, в пятницу, 27 января, девушка вышла из дома и до сих пор не вернулась. В тот день она должна была пойти на занятия в университет, но так там и не появилась. По некоторым сообщениям, девушка уехала на поезде в Красноярск.

В день пропажи на девушке были бордовая шапка, черная куртка, темные штаны и черные ботинки на платформе. Из особых примет: брекеты.

Всех, кто видел девушку или знает о ее местонахождении, родные просят сообщить по телефонам: 8-927-652-97-68, 8-927-604-91-59.