В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera

30.01.2017 10:31 Читали 10

В субботу, 28 января 2017 года, в 11:00 в дежурную часть ОГИБДД Отдела МВД России по Ставропольскому району поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на железнодорожном переезде автодороги "Тольятти-Ташелка".

Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что мужчина 1966 года рождения, житель города Ульяновск, управляя автомобилем Porsche Panamera, двигался по автодороге "Тольятти-Ташелка" со стороны села Ташелка в направлении Тольятти. По предварительной версии сотрудников Госавтоинспекции, на 10 километре данной автодороги водитель иномарки нарушил правила проезда железнодорожного переезда, выехав на него на запрещающий сигнал светофора, после чего допустил столкновение с электровозом, который следовал со стороны железнодорожной станции "Жигулевское море" в сторону станции "Тольятти".

Автомобиль получил механические повреждения, водитель в дорожно-транспортном происшествии не пострадал. Полицейские продалжают выяснять все подробности случившегося.