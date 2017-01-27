В Самаре медики отказались спасать умирающего в автобусе мужчину из-за "инструкции"

27.01.2017 14:22 Читали 6

Стали известны шокирующие подробности трагической смерти 43-летнего мужчины в одном из самарских автобусов, передает телеканал "РенТВ".

Напомним, инцидент произошел в среду вечером, 25 января, в автобусе № 37. Одному из пассажиров стало плохо, он начал бледнеть, потерял сознание и упал, сильно ударившись головой. Другие пассажиры бросились на помощь, проверили пульс, который слабо, но прощупывался. Вызвали скорую. Но так как ситуация сложилась критическая, водитель вместе с пассажирами приняли решение сойти с маршрута и ехать без остановок до ближайшей больницы.

Водитель промчал три километра за одну минуту, автобус остановился прямо у ворот больницы. Несколько пассажиров забежали внутрь и попросили проходящего мимо врача о помощи, но услышали неожиданный ответ: "Помочь не можем. Вызывайте скорую". Через 20 минут один из медиков все же вышел на улицу. Врач померила пульс, но сказала, что человек уже мертв.

Пассажиры уверены, мужчину можно было спасти, если бы врачи больницы вовремя оказали помощь. Однако сотрудники больницы говорят, что действовали строго по инструкции. Не оказали экстренную помощь больному, потому что для этого не было никаких оснований иначе, конечно бы, помогли.

В ГУ МВД по Самарской области сообщили, при жизни мужчина страдал общими заболеваниями. Причину его смерти определят эксперты. По факту произошедшего проводится проверка. У погибшего остались жена и 11-летняя дочь.