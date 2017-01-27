В Тольятти мужчина забрал ребенка у бывшей жены и спрятался с ним в монастыре

27.01.2017 15:19 Читали 7

В Тольятти "воскресный папа" скрывался на территории монастыря, не желая отдавать ребенка матери, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Установлено, что после развода родителей ребенок жил то у матери, то у отца. Но в один день "воскресный папа" не вернул несовершеннолетнего матери. Женщина обратилась в суд, по решению которого ребенок должен был остаться жить с ней. Однако мужчина не захотел отдавать ребенка, выписался из квартиры и скрылся с ним в неизвестном направлении.

Судебные приставы объявили ребенка в розыск. Кроме того, женщина разместила пост в интернете, в котором просила помочь людей в поисках ее ребенка. И клич о помощи однажды сработал. Женщине позвонили и сообщили, что ее ребенок находится в одном из монастырей Самарской области.

Прибывшие по указанному адресу судебные приставы нашли мужчину и забрали у него ребенка. Теперь несовершеннолетний находится со своей матерью.