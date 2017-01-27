В Самарской области в лобовом столкновении с фурой погиб водитель Skoda

27.01.2017 12:17 Читали 7

ДТП со смертельным исходом произошло в четверг, 26 января. в 05:45 на 166 километре трассы "Самара — Большая Черниговка — граница с р. Казахстан".

По данным ГИБДД, 45-летний водитель фуры "Volvo" двигался со стороны Казахстана в направлении областной столицы. В пути следования мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Следствием этого стало лобовое столкновение с автомобилем "Skoda Rapid".

В результате ДТП 50-летний пассажир большегруза получил травмы, с которыми был доставлен в ближайшую больницу. Водитель легкового автомобиля — 53-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия врачей.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.