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В Самарской области в лобовом столкновении с фурой погиб водитель Skoda

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ДТП со смертельным исходом произошло в четверг, 26 января. в 05:45 на 166 километре трассы "Самара — Большая Черниговка — граница с р. Казахстан".

По данным ГИБДД, 45-летний водитель фуры "Volvo" двигался со стороны Казахстана в направлении областной столицы. В пути следования мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Следствием этого стало лобовое столкновение с автомобилем "Skoda Rapid".

В результате ДТП 50-летний пассажир большегруза получил травмы, с которыми был доставлен в ближайшую больницу. Водитель легкового автомобиля — 53-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия врачей.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

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Назад. 27 января 2017
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В Самарской области в лобовом столкновении с фурой погиб водитель Skoda
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