Тарифы в общественных банях Самары вырастут до 210 рублей за один помыв

23.01.2017 17:52 Читали 16

Мэрия Самары установила тарифы на помыв в общих отделениях муниципальных бань на 2017 год. Весной они вырастут на 10 рублей.

Согласно постановлению администрации, до 28 февраля один помыв в бане будет стоить 200 рублей. Клиенту отводится 1,5 часа. За аналогичную услугу льготная категория граждан, к котором относятся ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды первой и второй групп, пенсионеры, многодетные семьи, сироты и дети, которые воспитываются в семьях под опекой, будут платить 100 рублей.

С 1 марта тарифы вырастут на 10 рублей. Соответственно обычные посетители будут платить за помыв 210 рублей. Тариф для льготной категории граждан составит 110 рублей.





