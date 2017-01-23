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Самарские лыжники проверят свои силы на дистанции 50 километров

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В субботу, 28 января, в Самаре на территории лыжной базы "Чайка" состоится классический лыжный марафон "Сокольи горы".

Соревнования, в которых примут участие как профессионалы, так и любители, посвятят мастеру спорта СССР Ольге Артемьевой.
Как отмечают организаторы, на прохождение трассы расстоянием 50 километров у участников будет два с половиной часа. А вот 30 километров лыжникам предстоит преодолеть максимум за полтора часа.
Комиссия соревнований начнет работать в 8:30. Старты состоятся в 11:00.

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Назад. 23 января 2017
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