Самарские лыжники проверят свои силы на дистанции 50 километров

23.01.2017 15:50 Читали 18

В субботу, 28 января, в Самаре на территории лыжной базы "Чайка" состоится классический лыжный марафон "Сокольи горы".

Соревнования, в которых примут участие как профессионалы, так и любители, посвятят мастеру спорта СССР Ольге Артемьевой.

Как отмечают организаторы, на прохождение трассы расстоянием 50 километров у участников будет два с половиной часа. А вот 30 километров лыжникам предстоит преодолеть максимум за полтора часа.

Комиссия соревнований начнет работать в 8:30. Старты состоятся в 11:00.