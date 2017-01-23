Экс-руководителю "Авиаагрегат" сократили срок заключения на три месяца

23.01.2017 12:47 Читали 15

Бывшему гендиректору самарского завода «Авиаагрегат» Геннадию Кулакову, признанному виновным в «злоупотреблении полномочиями» и «присвоении или растрате», президиум облсуда смягчил приговор. По версии обвинения, Геннадий Кулаков в 2008 году продал 17 зданий, входящих в имущественный комплекс завода, по заниженной цене компании, принадлежащей его родственнице. Вчера президиум облсуда снизил срок установленного для Геннадия Кулакова лишения свободы на три месяца и уменьшил размер ущерба с 33 млн до 1,2 млн руб.

Президиум Самарского областного суда изменил приговор, вынесенный в отношении экс-гендиректора АО "Авиаагрегат" Геннадия Кулакова еще в 2015 года. Тогда господин Кулаков был признан виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и "присвоении или растрате" (ч. 4 ст. 160 УК РФ) за продажу по заниженной цене 17 заводских объектов недвижимости и приговорен к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 750 тыс. руб.

В настоящее время он уже отбыл установленный для него срок наказания. Как пояснил "Ъ" его адвокат Андрей Карномазов, в конце декабря 2016 года вступило в силу решение об условно-досрочном освобождении Геннадия Кулакова.

Вчера президиум облсуда решил исключить из описательной мотивировочной части приговора указание суда на причинение вреда по ч. 1 ст. 201 УК РФ в размере 33,2 млн руб. Сумма ущерба была снижена до 1,2 млн руб., а наказание по данной статье УК РФ — с одного года до девяти месяцев лишения свободы. В остальной части приговор был оставлен без изменения. Примечательно, что этой статье Геннадий Кулаков был освобожден от отбывания наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Напомним, Геннадий Кулаков покинул пост гендиректора "Авиаагрегата" в 2011 году, а в апреле 2012 года в отношении него было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в мае 2008 года Геннадий Кулаков заключил сделки по продаже зданий (17 объектов. — "Ъ"), входящих в имущественный комплекс завода, по заниженной цене ООО "Р Инвест". Всего было реализовано имущества завода на сумму около 4,5 млн руб., тогда как рыночная стоимость его, по материалам следствия, составляла почти 40 млн руб. После Геннадий Кулаков заключил с компанией восемь договоров аренды тех же зданий. Ущерб ОАО "Авиаагрегат" от действий бывшего генерального директора оценивался следствием в сумму около 44 млн руб.

Адвокаты господина Кулакова пытались обжаловать вынесенный ему в ноябре 2015 года обвинительный приговор в апелляционной инстанции. Однако в части признания Геннадия Кулакова виновным и установленного для него наказания приговор был оставлен без изменения. Кассационная инстанция также не удовлетворила заявление защиты. Однако в конце декабря 2016 года Верховный суд РФ постановил передать дело в президиум облсуда.

Параллельно с этим в арбитражном суде ведутся гражданские разбирательства между АО "Авиаагрегат" и Геннадием Кулаковым о взыскании с последнего убытков, причиненных отчуждением указанного имущества. В пресс-службе завода ранее уточняли, что оценивают общий размер ущерба от действий господина Кулакова в 107 млн руб.

Отметим, что на вчерашнем заседании президиума облсуда в качестве общественного защитника Геннадия Кулакова выступал уполномоченный по правам предпринимателей в Самарской области Евгений Борисов. На заседании он настаивал на оправдании обвиняемого. "Меня удивляет, когда управленческие решения, которые вынужден был принимать руководитель предприятия семь-восемь лет назад, подлежат ревизии и в результате без четкого понимания ситуации того времени, необходимости проведения той или иной сделки, задним числом кто-то приходит к выводу о неверности этих решений. Хотя по результатам 2008 года, кризисного, предприятие успешно вышло из этого кризиса, а руководитель был отмечен правительственной наградой", — отметил господин Борисов в беседе с "Ъ". Он крайне обеспокоен этим процессом, поскольку, по его мнению, это может стать неким прецедентом для применения подобных схем в будущем при желании сменить руководителя. "Не хотел бы, чтобы у нас появилась тенденция перехода корпоративных споров в уголовную плоскость", — заявил господин­Борисов.

Андрей Карномазов также просил для своего подзащитного оправдательный приговор. Потерпевшая же сторона настаивала на оставлении без изменения ранее вынесенного приговора, как и гособвинение.

В завершение Андрей Карномазов заявил, что решение президиума также будет обжаловать. "Нас устроит только оправдание", — подчеркнул адвокат.