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Подозреваемую в убийстве супруга-банкира Екатерину Пузикову будут судить в закрытом режиме

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Уголовное дело об убийстве самарского банкира Дмитрия Пузикова будет рассмотрено Красноярским районным судом в закрытом режиме. Обвиняемой по делу является вдова погибшего – Екатерина Пузикова. По версии следствия, она отравила мужа таллием. Адвокаты обвиняемой и потерпевшей стороны объясняют, что решение о рассмотрении дела в закрытом режиме было принято по инициативе судьи, которая мотивировала его законодательством о банковской тайне. Защитники против данного решения суда не возражают.

Красноярский районный суд Самарской области принял решение о рассмотрении в закрытом режиме уголовного дела об убийстве замглавы местного отделения Россельхозбанка Дмитрия Пузикова. Обвиняемой по делу является супруга банкира — Екатерина Пузикова. Как сообщил «Ъ-Волга» ее адвокат Андрей Карномазов, это исключительно инициатива судьи. «Она объявила об этом и связала свое решение с законодательством о банковской тайне. Я не знаю, в чем именно заключается банковская тайна. В деле есть личные дела четырех сотрудников, но я не думаю, что это является банковской тайной», - пояснил господин Карномазов. В продолжение он добавил, что данное решение судьи обжаловать не собирается и относится к нему нейтрально. Схожей позиции придерживается и адвокат потерпевшей стороны Вячеслав Тилежинский. Он также пояснил, что не возражает против рассмотрения дела в закрытом режиме.

Напомним, Дмитрий Пузиков скончался в марте 2012 года после вечеринки в его доме в поселке Кондурчинский Красноярского района Самарской области. В вечеринке участвовали 12 человек. Хозяину дома и еще двум гостям стало плохо, они были госпитализированы. Гости остались живы, но одного из них (брата потерпевшего Александра Сафонова — „Ъ“) частично парализовало, а Дмитрий Пузиков скончался в больнице. В апреле 2013 года экспертиза установила, что они были отравлены таллием. В совершении преступления следствие заподозрило супругу банкира Екатерину Пузикову. Обвинение ей было предъявлено по статье «Убийство». Вину она не признает. Следствию удалось добиться утверждения обвинительного заключения в отношении госпожи Пузиковой только с третьего раза: прокуратура дважды возвращала дело на доследование.

В августе 2015 года Красноярский районный суд признал вдову Дмитрия Пузикова виновной в убийстве супруга и приговорил ее к семи годам колонии общего режима. Но это решение впоследствии было обжаловано всеми участниками процесса. Областной суд отменил приговор и вернул дело на дополнительное расследование.

Ознакомившись с материалами дела после дополнительного расследования, адвокат Екатерины Пузиковой Андрей Карномазов обращался в прокуратуру с ходатайством об отказе в утверждении обвинительного заключения в отношении его подзащитной, но надзорное ведомство ему отказало. В своем ходатайстве господин Карномазов подчеркивал, что «в ходе дополнительного расследования не получено новых доказательств причастности Екатерины Пузиковой к преступлению».

Однако прокуратура утвердила обвинительное заключение, и дело вновь было направлено на рассмотрение в Красноярский райсуд. В октябре 2016 года суд вновь вернул дело прокурору. По сути, оно было возвращено на дополнительное расследование в пятый раз. С соответствующим ходатайством в суд обращалась сторона защиты. Однако прокуратура области и сторона защиты подали апелляционные жалобы на решение Красноярского райсуда о возврате дела. И в декабре прошлого года апелляционная инстанция облсуда эти жалобы удовлетворила, и дело вновь было передано для рассмотрения по существу в Красноярский райсуд в новом составе.

Тем временем господин Карномазов подал кассационную жалобу на решение апелляционной инстанции. Но по данным официального сайта облсуда, оно пока еще не рассмотрено. При этом, по словам Андрея Карномазова, 9 января судья кассационной инстанции истребовала дело в облсуд, о чем он как адвокат был уведомлен. «Получается странная ситуация. С одной стороны, дело истребовали в облсуд, с другой – оно находится в Красноярском райсуде, где сегодня прошло предварительное заседание», - недоумевает господин Карномазов.

В завершение отметим, суд изменил меру пресечения для Екатерины Пузиковой с домашнего ареста на подписку о невыезде.

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Назад. 23 января 2017
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