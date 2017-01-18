В самарских больницах хотят оборудовать места для курения

18.01.2017 16:16 Читали 22

Депутаты Самарской губернской думы озаботились разработкой нового законопроекта о курении. Он будет предусматривать возможность создания мест для потребителей табачных изделий на территории стационаров региональных лечебниц.

При этом главных врачей учреждений хотят наделить правом составлять протоколы об административных правонарушениях на курильщиков. Соответствующее предложение внес депутат Николай Ренц.

Стоит отметить, что эту инициативу парламентарий, который также возглавляет тольяттинскую городскую больницу № 5 "МедВАЗ", пытается продвинуть уже не второй год подряд. По его словам, отучить пациентов больниц от пагубной привычки невозможно. А в связи с отсутствием спецплощадок граждане начинают курить, где попало и зачастую провоцируют пожары.

Напомним, что в Самарской области, помимо федерального, действует и региональный антитабачный закон. Первый документ запрещает курить в культурных, социальных, медицинских учреждениях и около них, в лифтах, на детских площадках, на пляжах, в самолетах, поездах и других местах с большим скоплением людей. Нарушение карается штрафом в размере от 500 до 3000 рублей.

Власти 63-го региона запретили курить на остановках общественного транспорта и у подъездов жилых домов — только на расстоянии 15 метров от них. Свободными от табачного дыма стали также парки, скверы, набережная реки Волги и площадки, где проходят массовые культурные мероприятия. Штраф за нарушения составляет 1500 рублей.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, в 2016 году правоохранители выявили более 9000 курильщиков, которые нарушили закон. Общая сумма штрафов составила около 3,5 млн рублей.