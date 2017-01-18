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В Самарской области лишь семь автобусов отвечают требованиям ГОСТ о турперевозках детей

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Чиновники Самарской области посчитали число автобусов, которые соответствуют требованиям ГОСТ о туристических и спортивных перевозках детей. Их оказалось всего лишь семь. Об этом стало известно на заседании по образованию и науке в Самарской губернской думе. Парламентарии намерены заняться решением проблемы в ближайшее время.
Отдельно обсудили вопрос нехватки гаражей для школьных автобусов. Оказалось, что около 20% транспорта учебных заведений простаивает на улице. Этот вопрос парламентарии также взяли в разработку.
Кроме того, власти региона планируют посчитать число автобусов, в которых оборудованы специальные удерживающие системы для детей. Необходимость этой меры объясняют требованиями нового ГОСТа, который вступит в силу с 1 апреля 2017 года и распространится на транспорт, перевозящий ребят в возрасте от 1,5 до шести лет.
Также парламентарии отметили, что нужно выработать требования к организации перевозки дошкольников. В частности, законотворцам предстоит определить, кто должен сопровождать детей во время поездки и сколько по времени должны находиться в транспорте ребята до шести лет.

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Назад. 18 января 2017
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