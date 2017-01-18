Во время ЧМ-2018 самарцам запретят плавать по Волге, запускать дроны и покупать спиртное

18.01.2017 11:07 Читали 15

В городах России, которые проведут матчи Чемпионата мира по футболу, будет введен особый режим безопасности с 25 мая по 25 июля 2018 года. Это следует из проекта указа президента РФ, опубликованного в сети.

Самара, как город-организатор, так же перейдет на особый режим безопасности. Будут введены самые разные ограничения, касающиеся как гостей города, так и его жителей.

Например, точки общепита не смогут продавать алкоголь в стеклянной таре, а в местах скопления людей торговля спиртным будет полностью запрещена, как и продажа любого оружия и ядов. Любителям высоких технологий тоже придется потерпеть - территория города будет закрыта для всевозможных беспилотных дронов, в том числе и бытовых. Кроме этого, некоторые участки акватории города станут закрыты для плавания частных судов.

Гостей Самары и других городов Мундиалая ждут дополнительные ограничения. Так, любой приезжий должен будет в течение трех суток зарегистрироваться в полиции. А с 1 июня по 17 июля планируется полностью запретить въезд в город любых автобусов.