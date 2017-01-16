В Похвистнево автомобилист, лишенный водительских прав, вновь сел за руль пьяным

При составлении протокола полицейские заметили, что от водителя исходит резкий запах алкоголя, и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Результаты проведенной экспертизы показали, что мужчина действительно сел за руль пьяным.
Стражи правопорядка установили, что в марте минувшего года по решению мирового судьи данный гражданин уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, при этом он был подвергнут штрафу и лишен права управления транспортным средством на полтора года.
Накануне по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Расследование продолжается.