В Похвистнево автомобилист, лишенный водительских прав, вновь сел за руль пьяным

16.01.2017 16:34 Читали 16

Ночью 14 января во время несения службы на улице Вокзальной в Похвистнево инспекторы ДПС остановили за нарушение Правил дорожного движения автомашину ВАЗ-21102 под управлением 34-летнего местного жителя.

При составлении протокола полицейские заметили, что от водителя исходит резкий запах алкоголя, и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Результаты проведенной экспертизы показали, что мужчина действительно сел за руль пьяным.

Стражи правопорядка установили, что в марте минувшего года по решению мирового судьи данный гражданин уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, при этом он был подвергнут штрафу и лишен права управления транспортным средством на полтора года.

Накануне по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Расследование продолжается.