Появилось видео драки в кафе "Старый замок", в которой убили мужчину

16.01.2017 14:28 Читали 14

В сети появилось видео с камер наблюдения, которые зафиксировали драку в самарском кафе "Старый замок" на Московском шоссе, в которой был убит 38-летний бывший полицейский Рустам И. и ранен его 30-летний брат.

Запись предоставила пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 7 на 8 января 2017 года. Потерпевший и его брат находились в кафе с женами. На другом конце зала в отдельной кабинке сидела компания молодых людей — трое мужчин-армян и русская девушка. Кто-то из этой компании закурил. Рустам И. подошел к ним и сделал замечание.

Возник конфликт, который перерос в драку, в дело пошли тарелки, рюмки, бутылки, а потом и нож, которым один из молодых людей нанес смертельные ранения в область туловища и шеи своему оппоненту. Кроме того, пострадал и брат погибшего, которого ранили друзья подозреваемого. Сразу после произошедшего мужчины скрылись с места происшествия.

По факту произошедшего следователями возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Вчера, 12 января, подозреваемый в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан. Им оказался ранее не судимый 36-летний местный житель. Он дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.