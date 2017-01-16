Автопарк региональной ГИБДД пополнят 50 новых автомашин

16.01.2017 10:21 Читали 13

Во вторник, 17 января, в 11:30 на Площади Славы губернатор Самарской области Николай Меркушкин в торжественной обстановке вручит сотрудникам органов внутренних дел ключи от новых служебных автомобилей.

Ожидается, что в мероприятии примут участие начальник ГУ МВД России по Самарской области Сергей Солодовников, председатель Общественного совета при региональном Главке Александр Шахов, руководители правоохранительных и силовых органов губернии.

Запланировано вручение 50 автомобилей марок "Toyota Camry", "Scoda Oktavia", "Lada Vesta" и "Lada Granta". Все транспортные средства имеют высокие динамические характеристики и оснащены системой видеорегистрации с тремя камерами, которые способны осуществлять непрерывную съемку спереди, внутри и сзади автомашины, приборами фото- и видеофиксации административных правонарушений, а также усиленными форсированными двигателями.

Полученный транспорт будет использоваться сотрудниками региональной ГИБДД для обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении сопровождений объектов государственной охраны и несении службы на основных магистральных автодорогах Самарской области.