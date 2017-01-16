Автопарк региональной ГИБДД пополнят 50 новых автомашин

Ожидается, что в мероприятии примут участие начальник ГУ МВД России по Самарской области Сергей Солодовников, председатель Общественного совета при региональном Главке Александр Шахов, руководители правоохранительных и силовых органов губернии.
Запланировано вручение 50 автомобилей марок "Toyota Camry", "Scoda Oktavia", "Lada Vesta" и "Lada Granta". Все транспортные средства имеют высокие динамические характеристики и оснащены системой видеорегистрации с тремя камерами, которые способны осуществлять непрерывную съемку спереди, внутри и сзади автомашины, приборами фото- и видеофиксации административных правонарушений, а также усиленными форсированными двигателями.
Полученный транспорт будет использоваться сотрудниками региональной ГИБДД для обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении сопровождений объектов государственной охраны и несении службы на основных магистральных автодорогах Самарской области.