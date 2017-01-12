Йоан Молло продолжит карьеру в «Зените»

12.01.2017 12:52 Читали 3

Футбольные клубы "Крылья Советов" и санкт-петербургский "Зенит" достигли договоренности о переходе французского полузащитника Йоана Молло

Йоан Молло родился 18 июля 1989 года во французском Мартиге. Воспитанник академии "Марселя", профессиональную карьеру начал в "Монако", за который дебютировал в октябре 2008 года. Затем выступал за "Кан", "Гранаду", "Нанси" и "Сент-Этьен". В августе 2015 года на правах аренды перешел в "Крылья Советов", после чего подписал с самарской командой полноценный контракт.

За "Крылья Советов" Молло отыграл 38 матчей, забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач.

С 2008 по 2010 год полузащитник вызывался в молодежную сборную Франции, за которую провел шесть матчей.