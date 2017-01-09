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"Урал" подает жалобу на Вадима Скрипченко в РФС

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Президент футбольного клуба "Урал" подает жалобу на белорусского тренера Вадима Скрипченко.

Напомним, что после резонансного поражения от "Терека" (1:4), Скрипченко покинул команду, мотивировав это тем, что устал. Через непродолжительное время он подписал контракт с самарским клубом "Крылья Советов".

Суть претензии "Урала" к Вадиму Скрипченко заключается в выплаченных ему трех заработных платах. Он должен был вернуть данную сумму клубу до 9 января.

"…Мы должны подарить ему эти деньги? Он говорил нам одно, а, оказывается, провел переговоры за нашей спиной и возглавил "Крылья"…", — высказался Григорий Иванов в интервью "Спорт Экспрессу".

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Назад. 09 января 2017
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