Туристы из Самары 4 часа не могли вылететь в Дубай из-за задержки самолета, который приземлился в Казани

09.01.2017 07:27 Читали 9

В Самаре туристы, собиравшиеся вылететь в Дубай 7 января вечером, вынуждены были более четырех часов провести в аэропорту Курумоч в ожидании своего рейса.

Дело в том, что они должны были отправиться в Эмираты на самолете авиакомпании "Уральские авиалинии", который около 17:00 должен был совершить посадку в Самаре, следуя из Дубая.

Однако, учитывая неблагоприятные погодные условия, экипаж принял решение посадить самолет на запасном аэродроме. Борт отправился в столицу Татарстана, где благополучно приземлился.

Инцидент под контроль взяли сотрудники Приволжской транспортной прокуратуры. Пассажиров обеспечили горячим питанием.

Как пояснили 63.ru в "Уральских авиалиниях", после того как метеоусловия позволили, борт вылетел из Казани, совершил посадку в Курумоче. Здесь самолет забрал ожидающих туристов и вылетел в Дубай, как и было запланировано.