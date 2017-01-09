Дело в том, что они должны были отправиться в Эмираты на самолете авиакомпании "Уральские авиалинии", который около 17:00 должен был совершить посадку в Самаре, следуя из Дубая.
Однако, учитывая неблагоприятные погодные условия, экипаж принял решение посадить самолет на запасном аэродроме. Борт отправился в столицу Татарстана, где благополучно приземлился.
Инцидент под контроль взяли сотрудники Приволжской транспортной прокуратуры. Пассажиров обеспечили горячим питанием.
Как пояснили 63.ru в "Уральских авиалиниях", после того как метеоусловия позволили, борт вылетел из Казани, совершил посадку в Курумоче. Здесь самолет забрал ожидающих туристов и вылетел в Дубай, как и было запланировано.
Туристы из Самары 4 часа не могли вылететь в Дубай из-за задержки самолета, который приземлился в Казани
В Самаре туристы, собиравшиеся вылететь в Дубай 7 января вечером, вынуждены были более четырех часов провести в аэропорту Курумоч в ожидании своего рейса.
Дело в том, что они должны были отправиться в Эмираты на самолете авиакомпании "Уральские авиалинии", который около 17:00 должен был совершить посадку в Самаре, следуя из Дубая.