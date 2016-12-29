Четыре человека пострадали в лобовом столкновении "десятки" и "Фиата" под Самарой

29.12.2016 16:48 Читали 4

ДТП произошло в среду, 28 декабря, в 9:50 на 43 километре дороги "Подъезд к городу Оренбург от а/д М-5" в Кинельском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным ГИБДД, 32-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21103", двигаясь со стороны Самары в направлении Оренбурга, выехал на встречную полосу, следствием чего стало столкновение с двигавшейся прямо навстречу машиной "Fiat Doblo" под управлением 25-летнего молодого человека. После удара иномарка съехала в правый кювет.

В результате ДТП оба водителя, а также пассажиры "десятки" — 40-летняя женщина и 32-летний мужчина, получили травмы, с которыми были доставлены в медицинское учреждение. В момент аварии оба автомобилиста находились в трезвом состоянии.

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.