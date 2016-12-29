На футбольный клуб "Крылья Советов" в 2016 г. потратили 1% от бюджета Самарской области

29.12.2016 10:46 Читали 4

Во вторник, 27 декабря, в самарской губдуме прошло заседание, на котором обсуждались внесения изменений в закон "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов".

Министр спорта региона Дмитрий Шляхтин, совмещающий пост председателя совета директоров ФК "Крылья Советов", ответил на вопросы парламентариев о финансировании клуба. Так, по итогам всех поправок в 2016 году футболисты получили от области 1,27 млрд рублей, что примерно равно 1% от бюджета всего региона. ФК с 2013 года находится на полном финансировании области.

Не обошли стороной вопрос заработных плат футболистов и обслуживающего персонала. Так, месячные зарплаты у работников ФК начинаются с отметки в 40 тыс.рублей. Самый дорогой игрок, француз Йоан Молло получает в месяц 65 тыс. евро, а главный тренер Вадим Скрипченко — 1,8 млн рублей. Напомним, что средняя зарплата в Самарской области в этом году составляет около 26 тыс. рублей.

Напомним, что 29 ноября клуб получил дополнительные бюджетные ассигнования в размере 75 млн рублей. Тогда министр управления финансами Сергей Кандеев объяснил подобный шаг областного правительства тем, что спортивные клубы в условиях экономического кризиса лишились большинства спонсорских ассигнований, и сейчас им нужны дополнительные вливания из бюджета области.