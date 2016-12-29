Самарские таксисты в новогоднюю ночь повысят цены не так резко, как в прошлом

29.12.2016 12:44 Читали 2

Традиционно самарские службы такси в последний день уходящего года повышают тарифы на перевозку. 2016 год не станет исключением, и самарцам стоит готовиться платить больше в период с 31 декабря по 2 января.

В диспетчерских службах перевозчиков неохотно раскрывают данные о новогодних тарифах. Любезные женщины отвечают, что стоимость проезда клиентам станет известна лишь 31 декабря, после чего кладут трубку. Лишь в "Самара такси" нам поведали, что в период до 2 января стандартный тариф увеличится в полтора раза. Так, посадка клиентам этого перевозчика обойдется в 90 рублей, а 1 километр пути — 27 рублей.

Популярные среди продвинутых горожан "виртуальные" службы такси также не дают информацию о повышении тарифов. В приложении "Яндекс.Такси" для самарцев демонстрируется лишь тариф выходного дня, который по цене практически идентичен обычному. Впрочем, постоянные пользователи сервиса знают, что периодически плата за километр может увеличиваться от 1,2 до 2 раз, в зависимости от занятости таксомоторов и дня.

Лидер самарского клуба "Такси" Алексей Анучин рассказал ProGorodSamara.ru, что в последнее время цены на такси в праздничные дни поползли вниз.

Раньше цены на такси поднимались в 2, а то и 3 раза. Сейчас же, на мой взгляд, из-за огромной конкуренции цены поднимут максимум в 1,5 раза. Также повышение цен будет регулироваться в зависимости от количества заказов. Например, в одной из служб 31, 1, 2 чисел цена составляет полтора таксометра. В другой же повышение тарифов напрямую зависит от количества заказов.