В Сызрани 61-летнего пенсионера-педофила отправили в колонию на 18 лет

29.12.2016 14:43 Читали 5

Во вторник, 27 декабря, в Сызранском городском суде было рассмотрено уголовное дело по обвинению 61-летнего местного жителя в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, пишет syzran-small.ru.

Судом установлено, что в июле 2016 года пенсионер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь у себя в квартире на улице Локомобильной, совершил действия сексуального характера с применением насилия в отношении 12-летней девочки, которая пришла в гости к его дочери. Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что на протяжении двух месяцев мужчина домогался и до 9-летней девочки.

В итоге суд признал сызранца виновным и назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.