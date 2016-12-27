Скандальной церкви на Шестой просеке дали разрешение на использование земли под отправление культа

Сейчас в здании располагается приход храма в честь великомученицы Екатерины. Ее настоятель обратился к властям с просьбой предоставить разрешение на использование земельного участка площадью 1 278 квадратных метров для отправления культа. Вопрос вынесли на публичные слушания, которые провели в заочной форме, собрав мнения и предложения горожан. Согласно заключению, самарцы поддержали просьбу настоятеля.
Стоит отметить, что в свое время из-за строительства этой церкви в Самаре разгорелся настоящий скандал. Жители дома №144 по Шестой просеке выступили против соседства с храмом. Представители епархии в свою очередь парировали официальным разрешением на строительство, которое им выдали власти.