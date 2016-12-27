Скандальной церкви на Шестой просеке дали разрешение на использование земли под отправление культа

27.12.2016 11:23 Читали 6

В Самаре подвели итоги публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Один из них касался деятельности церкви, которую несколько лет назад возвели во дворе жилого дома на Шестой просеке, 144.

Сейчас в здании располагается приход храма в честь великомученицы Екатерины. Ее настоятель обратился к властям с просьбой предоставить разрешение на использование земельного участка площадью 1 278 квадратных метров для отправления культа. Вопрос вынесли на публичные слушания, которые провели в заочной форме, собрав мнения и предложения горожан. Согласно заключению, самарцы поддержали просьбу настоятеля.

Стоит отметить, что в свое время из-за строительства этой церкви в Самаре разгорелся настоящий скандал. Жители дома №144 по Шестой просеке выступили против соседства с храмом. Представители епархии в свою очередь парировали официальным разрешением на строительство, которое им выдали власти.