"Зенит" интересуется полузащитником "Крыльев Советов" Йоаном Молло

27.12.2016 10:19 Читали 5

"Зенит" рассматривает полузащитника "Крыльев Советов" Йоана Молло в качестве одного из вариантов усиления состава в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне 27-летний француз провел за волжан 12 матчей в премьер-лиге, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. В своем послужном списке Молло имеет такие команды, как "Марсель", "Монако", "Кан", "Гранада", "Нанси" и "Сент-Этьен". Сумма трансфера футболиста может составить три миллиона евро.