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В Самару на завод "Авиакор" прибыли следователи по делу о крушении ТУ-154

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В Самару на авиационный завод "Авиакор" 25 декабря прибыли представители следственных органов в рамках расследования гибели в Черном море самолета Минобороны Ту-154.

Представители Следственного комитета РФ и ФСБ изъяли всю техническую документацию на потерпевший крушение в районе Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154, в том числе документы, касающиеся капитального ремонта борта № 85 572, проведенного в декабре 2014 года.

Представители следственных органов 25 декабря прибыли на завод "Авиакор", где им были предоставлены все документы, касающиеся самолета Ту-154 № 85 572. Сотрудники предприятия, участвовавшие в работах по самолету, оказывают следователям максимально возможное содействие, отмечается в официальном сообщении пресс-службы корпорации "Русские машины", в которую входит самарский завод "Авиакор".

"Разбившийся над Черным морем самолёт Ту-154 № 85 572 был выпущен 29 марте 1983 года. Изготовитель — КуАПО, Куйбышев, сейчас ОАО "Авиакор-авиационный завод". Последний (третий по счету) капитальный ремонт борт проходил на ОАО "Авиакор-авиационный завод" по контракту с ПАО "ОАК" в декабре 2014 года. С момента выполнения данного капитального ремонта заявок от эксплуатанта на плановое периодическое техническое обслуживание (ПТО) самолета и продление ресурсов на "Авиакор-авиационный завод" не поступало, соответственно, ПТО данного борта "Авиакор" не осуществлял".

Авиакатастрофа Ту-154 произошла утром 25 декабря в районе Сочи. В 5:27 пропала отметка с радаров самолета Минобороны. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 351 УК РФ (нарушения правил полетов, повлекшие тяжкие последствия). Изымается предполетная документация, уже проводятся допросы должностных лиц, руководивших полетом, и технического персонала. По уточненной информации, на борту самолета Минобороны РФ Ту-154, который потерпел крушение в Черном море в районе Сочи, находилось не 92 человека, а 93 — восемь членов экипажа и 85 пассажиров. Это военнослужащие вооруженных сил, а также и артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели в Сирию, чтобы поздравить авиагруппу ВКС, и девять представителей средств массовой информации. Об этом в ходе брифинга заявил 26 декабря официальный представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

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Назад. 27 декабря 2016
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В Самару на завод "Авиакор" прибыли следователи по делу о крушении ТУ-154

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