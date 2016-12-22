Средняя зарплата в Самарской области превышает 28 тысяч рублей

22.12.2016 16:36 Читали 13

Средняя номинальная заработная плата в Самарской области составляет 28 022 рубля. Такие расчеты по итогам октября предоставил Самарастат.

По данным ведомства, за год этот показатель увеличился на 1,1%, за месяц – на 0,4%. При этом реальные располагаемые денежные доходы населения (рассчитываются с учетом инфляции. – Прим. 63.ru) в январе-октябре текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократились на 7,4%.

Самый высокий уровень зарплат – 45 796 рублей – работники службы статистики зафиксировали в сфере добычи полезных ископаемых. На втором месте – обрабатывающие производства. Сотрудники эти предприятий получают в среднем по 32 053 рубля. Замыкают тройку лидеров работники сельского и лесного хозяйств – 18 454 рубля.

Напомним, ранее министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области озвучило прогнозы по уровню среднемесячной зарплаты населения региона на ближайшие годы. К 2019 году она увеличится до 33 200 рублей. Рост показателя составит 17%.