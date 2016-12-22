В Самаре водителю троллейбуса грозит лишение свободы за наезд на пенсионерку

22.12.2016 12:34 Читали 11

Самарский районный суд областной столицы рассматривает уголовное дело в отношении 42-летнего водителя троллейбуса.

Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности повлекло причинении тяжкого вреда потерпевшему.

Авария произошла 9 октября 2015 года на перекрестке улиц Самарской и Ленинградской. Водитель троллейбуса с семилетним стажем совершил наезд на пожилую женщину. Пенсионерку с многочисленными переломами доставили в городскую больницу.

Расследование уголовного дела заняло более года. Приговор водителю троллейбуса планируют вынести до конца года. Ему грозит до двух лет лишения свободы.



