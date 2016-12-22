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ХК "Лада" уступил ЦСКА

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Перед началом зрители и команды минутой молчания почтили память скончавшегося шесть дней назад экс-наставника "Лады" Геннадия Федоровича Цыгурова.

Место в воротах "Лады" на матч с ЦСКА занял Эдгарс Масальскис. Матч начался без "разведки". Первое же удаление в составе гостей реализовал Виктор Комаров, добивший шайбу после броска Ефима Гуркина — 1:0. Чтобы отыграться, гостям понадобилось чуть больше минуты: Грег Скотт отличился в схожей игровой ситуации: Эдгарс Масальскис отразил шайбу, после броска Валерия Ничушкина, но канадец добил ее в ворота — 1:1. На 5-й минуте хозяева получили численный перевес в двух игроков, которым воспользовались очень быстро: партнеры вывели на завершающий бросок Кристапса Сотниекса, и он отправил шайбу в "девятку" ворот Илья Сорокина — 2:1.

Во втором периоде гости заметно прибавили, но и хозяева продолжали играть активно. На 7-й минуте Алексей Волгин получил двойной малый штраф, но гости вскоре нарушили правила, и составы уравнялись. Семен Кошелев длинным пасом отправил к воротам "Лады" Максима Мамина, и тот переиграл Эдгарса Масальскиса — 2:2.

Третий период начался крайне неудачно для хозяев: на 44-й минуте с интервалом всего в 27 секунд гости после точных бросков Кирилла Петрова и Джеффа Плэтта создали себе комфортное преимущество в две шайбы (2:4). На 49-й минуте хозяева на 1.14 получили перевес в двух игроков, и через 19 секунд Андрей Иванов точным броском с "пятака" отправил шайбу в цель — 3:4. После этого хозяева реализовали и "5 на 4": "дубль" оформил Кристапс Сотниекс. Вскоре хозяева могли выйти вперед, но после броска Станислава Бочарова шайба от голкипера попала в штангу. На 55-й минуте Денис Денисов дальним броском поразил ворота "Лады", после того, как Эдгарс Масальскис справился с броском Дмитрия Кугрышева, а шайба отскочила к защитнику армейцев — 4:5.

В концовке уже хозяева остались втроем против пятерки гостей, фактически, лишившись шансов на спасение. "Лада" проиграла, реализовав четыре попытки в большинстве из шести.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ЦСКА: "Лада" показала нам, как надо играть в большинстве. Мы очень плохо отыграли в меньшинстве сегодня. Все голы пропустили в меньшинстве. Игра была ровная, каждый мог выиграть, но мы забили на гол больше. Не могу сказать, что Ничушкин серьезно травмировался, но какое-то время он пропустит. Ничего серьезного — небольшое растяжение. Надеемся, что недолго будет отсутствовать".

Артис Аболс, главный тренер "Лады": "ЦСКА, в свою очередь, продемонстрировал нам, как надо на "пятачке" играть — три шайбы пропустили оттуда. Самая главная беда у нас — игроки не верят, что могут победить. Выходя на третий период, говорим хоккеистам, чтобы не ждали, когда нам забьют. Не верят, что могут обыграть ЦСКА — это самая большая наша проблема. Предыдущие три игры на выезде хорошо сыграли, даже лучше, чем сегодня. Из девяти периодов восемь — классные, но нам этого мало, нам очки нужны.

Три шайбы пропустили оттуда. Не каждый день ты забиваешь четыре гола — и все в большинстве. Забивая столько, хочется какие-то очки брать".

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