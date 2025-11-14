Владимир Осанов, преподаватель ПГУТИ: "Одна из задач будущего ИТ-специалиста - постоянно быть в центре событий отрасли, совершенствоваться и изучать новое"

- Владимир Андреевич, какие дисциплины вы преподаете в вузе?

- Мои курсы выстроены так, что я работаю со студентами первого, второго, третьего, четвертого курсов. В список дисциплин, которые я преподаю, входят основы программирования, управление требуемым программным обеспечением (ПО), проектирование архитектуры ПО, численные методы, системы управления базами данных. Таким образом за все четыре года обучения я наблюдаю процесс обучения и развития студентов от первого курса до их выпуска.

- Какое значение для сегодняшних студентов имеет высшее ИТ-образование?

- Перед некоторыми студентами сегодня часто встает вопрос, зачем учиться в вузе по направлению ИТ. Ведь вроде бы можно дома самому постараться научиться основам и идти работать. К тому же сегодня есть компании, которые не требуют диплома именно о высшем образовании. Некоторые наши ребята учатся на третьем-четвертом курсах и работают в ИТ-компаниях на различных должностях, каждый по своему направлению: у кого-то разработка, у кого-то тестирование. Этот вопрос очень актуален. Отвечая на него, нужно понимать, что информационные технологии - это сфера, которая развивается очень интенсивно. Чуть ли не каждый день в каком-либо из ее направлений что-то происходит, появляется что-то новое. И одна из задач будущего ИТ-специалиста - суметь адаптироваться к этим изменениям, постоянно быть в центре событий отрасли и заниматься самообразованием, которое невозможно и без самодисциплины. Я об этом, кстати, часто говорю нашим первокурсникам: "Если освоите эти навыки самообразования и самодисциплины, то в дальнейшем вы сможете научиться любой новой технологии".

Одна из наших задач - задач вуза - состоит в том, чтобы дать основные, базовые, фундаментальные знания, на которых строится весь цифровой мир. А уже дальше, на практике, студенты будут отрабатывать каждый свои профессиональные навыки именно в том направлении, которое им нравится, которое они выбрали.

Мне кажется, это очень важно - объяснить нашим ребятам: что учеба в вузе - это не просто для "корочки" и не только для того, чтобы маму с папой порадовать. Но и для того, чтобы получить хороший опыт и в том числе опыт социализации, работы в команде.

- А как же сформировавшийся в последние годы образ айтишника, который общению с людьми предпочитает работать в одиночку с компьютером?

- На мой взгляд, сейчас в ИТ-сфере единоличная работа - редкость. Практически везде над проектами трудится команда. В этом смысле ПГУТИ дает хорошую подготовку: все кафедры вуза в рамках проведения различных дисциплин стараются максимально приблизить к реальным условиям работодателя, дать практический опыт, используя в том числе взаимодействие внутри студенческой группы. Например, доцент кафедры "Управление техническими системами" Ольга Сергеевна Коняева предложила командный метод обучения по дисциплине архитектуре ПО на четвертом курсе. Группу мы делим на команды. Каждый член команды определяет свои софт-хард-скилы, на основе этих скилов студент выбирает себе роль. Таким образом, в каждой команде есть лидер, проект-менеджер, непосредственно разработчики (back-end и front-end), тестировщики, аналитики, то есть полноценная команда разработчиков.

Когда команда сформирована, ей выдаются кейсы на задачи. В рамках именно этого курса их формирует партнер нашего вуза - компания SimbirSoft. По факту это техническое задание на реализацию проекта. И в течение семестра ребята его разрабатывают. Затем команды представляют свои проекты специалистам SimbirSoft и получают профессиональные отзывы на свою работу.

- И в будущем студентам очень пригодится этот опыт?

- Конечно. Такие проекты, реализованные в вузе, становятся частью портфолио студентов, которые они могут использовать при трудоустройстве в какую-либо компанию.

- А как еще может строиться взаимодействие вуза и потенциальных будущих работодателей?

- Если говорить об образовательном процессе, то мы либо формируем курс с какой-либо компанией, либо приглашаем специалистов компаний в качестве лекторов. Так работают все кафедры вуза. Например, кафедра цифровой экономики вместе с компанией Norbit создала целый учебный курс со своим программным обеспечением. Таким образом, студенты получают информацию не только от доцентов, профессоров, которые преподают теоретический материал, но и практические знания от специалистов, которые уже работают в том или ином направлении. И таких примеров совместной работы с ИТ-компаниями у нас в вузе много на всех кафедрах.

Во втором семестре у нас проходит студенческая олимпиада "Цифровая весна". У каждой кафедры на олимпиаде есть своя секция или даже несколько секций, ориентированные на студентов, которых выпускает эта кафедра. В каждую секцию приглашаем компании-партнеры. Они либо участвуют в качестве экспертов, либо предоставляют ребятам подарки за победу. Бывает, что по итогам олимпиады студентов, которые проявили себя очень-очень хорошо, приглашают на стажировку.

Помимо "Цифровой весны", у нас часто организуются мероприятия и научного, и учебного, и воспитательного плана, в рамках которых мы также стараемся взаимодействовать с партнерами. Например, на хакатон, организованный студенческим ИТ-клубом, приглашаем ИТ-специалистов, чтобы они выступили экспертами: дали обратную связь студентам.

Это особенно важная часть работы нашего вуза, привлечение партнеров в образовательный процесс ИТ. Это предоставляет студентам возможность уже в ходе обучения пообщаться с представителями отрасли и, возможно, даже устроиться на работу.

- Как ребята узнают о тех или иных компаниях, в которые они впоследствии имеют шанс трудоустроиться?

- Конечно, тем, о чем я сказал выше, мы не ограничиваемся. У нас ежегодно проходит форум "Кадры для цифровой экономики", организацией которого, помимо разных структур университета, занимается в том числе и наш Центр карьеры (ЦК). В рамках форума все наши партнеры - ИТ-компании - приходят в вуз и общаются со студентами. У ребят это мероприятие пользуется большим спросом: на площадке бывает просто не протолкнуться. Студенты могут задать вопрос любой компании. Кто-то спрашивает о стажировках, кто-то - о трудоустройстве, кто-то о перспективах развития отрасли в целом и так далее. Помимо консультаций, компании в дни форума проводят мастер-классы и лекции.

- Вопрос о работающих студентах: как он решается в ПГУТИ?

- У нас есть такие ребята. Это, конечно, накладывает определенный отпечаток на процесс обучения: студенту физически на что-то не хватает времени. Каждый преподаватель решает эту дилемму по-своему. Но большинство из них при условии, если студент работает по специальности, готовы идти навстречу.

Конечно, речь не идет об освобождения студента от учебы. Мы начинаем обсуждать индивидуально, как построить учебный процесс. Возможно, работающему студенту будет дано какое-то индивидуальное задание, возможно, будет рассматриваться вопрос дистанционной сдачи зачетов или экзаменов. Я со своими студентами всегда обговариваю, каким образом их работа может быть непосредственно связана с конкретной учебной дисциплиной. Тогда это еще интереснее: можно перейти к проектной деятельности, решить техническую задачу, которая представляет важность как в научном, так и в практическом плане.

Вместе с тем и ребятам нужно быть готовыми к подстройке. У нас есть весьма сложные, фундаментальные дисциплины, требующие концентрации и внимания. Поэтому преподаватели требуют обязательного посещения занятий и выполнения всех работ.

Ребятам, которые трудятся на полной ставке и уже успешно включились в работу, полностью погружены в производственные процессы, мы можем предложить вариант заочного обучения. Для студентов магистратуры обучение в нашем вузе специально организовано так, чтобы оно минимально затрагивало будни и дневные рабочие часы.

- А компании, в свою очередь, готовы идти на какие-либо уступки?

- За все компании не берусь говорить, но знаю, что некоторые идут навстречу. Например, принимают на работу студента на полставки или с гибким графиком, отпускают на пары и так далее.

- Какие специальности сегодня особенно востребованы у работодателей, по вашим наблюдениям?

- Я бы сказал, что ИТ-образование по-прежнему остается очень востребованным у работодателей: информатика, вычислительная техника, программная инженерия, веб-разработка, программисты 1С и так далее. Студенты всех этих направлений успешно трудоустраиваются в различные компании, с которыми мы сотрудничаем именно потому, что они заинтересованы в наших ребятах.

- Вы рассказали о том, что ПГУТИ ведет очень большую работу по взаимодействию с компаниями по самым различным направлениям. А как бы вы могли охарактеризовать реакцию на эту деятельность самих ребят? Насколько они вовлечены, инициативны, как реагируют на возможности, которые им предоставляет вуз?

- Как правило, ребята начинают более или менее ориентироваться со второго курса, потому что первый курс для них все-таки больше ознакомительный в плане перехода на новый формат обучения после школы. А со второго курса они уже активно интересуются потенциальными возможностями для своей карьеры. Преподаватели всячески стараются помочь им в этом, направить и подсказать им перспективы и возможности.

Конечно, не всегда студенты сразу понимают практическую ценность для них тех или иных проектов вуза и работодателей. Приходится убеждать, доказывать. Но в конечном итоге ребята остаются благодарны за те знания и опыт, которые они получили.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.