"Авито Недвижимость": доля сделок с ипотекой на первичном рынке почти в 2,5 раза выше, чем на вторичном

По данным Роскадастра, в отчетном месяце 61% всех сделок с новостройками были проведены с использованием ипотечных кредитов: за месяц этот показатель снизился на 1%, к прошлому году — на 5%. Основным драйвером продаж продолжают оставаться льготные программы — Семейная, Дальневосточная ипотека и другие, — причем в регионах с высокой долей таких кредитов спрос остается устойчивым.

Самая большая доля сделок с использованием ипотеки по итогам июля 2025 года зафиксирована в Республике Тыва (99% от всех сделок на рынке), Пензенской области (88%), Республике Саха (88%) и Курганской области (85%).

На вторичном рынке доля сделок с использованием ипотеки в июле 2025 года составила 26%. Месяцем ранее показатель составлял 27%, а в июле 2024 года — 34%. Регионами-лидерами по доле ипотеки в сделках в отчетном месяце стали Ханты-Мансийский автономный округ (46% сделок), Тюменская область (45%), Архангельская область (42%), Республика Тыва (42%), а также Амурская область (40%).

По итогам июля 2025 года аналитики отметили усиление региональной диспропорции на рынке. В нефтегазовых регионах (ХМАО, Тюменская область) ипотека популярна из-за высоких доходов населения и частично — действия Дальневосточной ипотеки. В части субъектов (Тыва, Курганская область) высокие показатели объясняются в первую очередь господдержкой, а в Москве и Санкт-Петербурге доля ипотеки ниже среднероссийской из-за более высокой стоимости жилья и ограничений по кредитованию.

"Снижение ключевой ставки ЦБ РФ — первый сигнал к оживлению рынка: покупатели стали активнее рассматривать ипотеку, несмотря на сохраняющиеся процентные ставки по кредитам свыше 20%. Как следствие, отмечается рост абсолютного числа ипотечных сделок даже при небольшом снижении их доли. Одновременно с этим сохраняется разрыв уровня проникновения ипотеки между первичным и вторичным рынками, что связано с более выгодными условиями по новостройкам, включая субсидированные ставки. Стоит также отметить, что рыночные ипотечные программы, которые в основном доступны на "вторичке", предполагают более высокий ежемесячный платеж, что накладывает более строгие требования к доходу заемщиков и сужает круг пользователей таких кредитов", — комментирует руководитель бизнес-направления "Ипотека, страхование и сделочные сервисы" Авито Артур Ахметов.

По итогам 7 месяцев 2025 года рынок ипотеки демонстрирует постепенное наращивание доли ипотечных сделок в общем портфеле продаж относительно начала года, однако результаты 2025 года отстают от уровня предыдущего года, когда действовала массовая льготная ипотека, а ставки по рыночным кредитам были существенно ниже текущих.