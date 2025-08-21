16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Авито Недвижимость": доля сделок с ипотекой на первичном рынке почти в 2,5 раза выше, чем на вторичном

Читали: 9

Специалисты "Авито Недвижимости" подвели итоги июля 2025 года на ипотечном рынке в России. Большую часть месяца действовала ставка ЦБ РФ в размере 20%, которая была пересмотрена в первой половине июня. Ставки по рыночной ипотеке в этот период превышали 20%, при этом в ряде банков было проведено снижение за счет оптимизации стоимости фондирования и стоимости риска. В целом снижение ключевой ставки оказало позитивное влияние на ожидания рынка и привело к росту сделок — как с ипотекой, так и без привлечения кредитов.

По данным Роскадастра, в отчетном месяце 61% всех сделок с новостройками были проведены с использованием ипотечных кредитов: за месяц этот показатель снизился на 1%, к прошлому году — на 5%. Основным драйвером продаж продолжают оставаться льготные программы — Семейная, Дальневосточная ипотека и другие, — причем в регионах с высокой долей таких кредитов спрос остается устойчивым.

Самая большая доля сделок с использованием ипотеки по итогам июля 2025 года зафиксирована в Республике Тыва (99% от всех сделок на рынке), Пензенской области (88%), Республике Саха (88%) и Курганской области (85%).

На вторичном рынке доля сделок с использованием ипотеки в июле 2025 года составила 26%. Месяцем ранее показатель составлял 27%, а в июле 2024 года — 34%. Регионами-лидерами по доле ипотеки в сделках в отчетном месяце стали Ханты-Мансийский автономный округ (46% сделок), Тюменская область (45%), Архангельская область (42%), Республика Тыва (42%), а также Амурская область (40%).

По итогам июля 2025 года аналитики отметили усиление региональной диспропорции на рынке. В нефтегазовых регионах (ХМАО, Тюменская область) ипотека популярна из-за высоких доходов населения и частично — действия Дальневосточной ипотеки. В части субъектов (Тыва, Курганская область) высокие показатели объясняются в первую очередь господдержкой, а в Москве и Санкт-Петербурге доля ипотеки ниже среднероссийской из-за более высокой стоимости жилья и ограничений по кредитованию.

"Снижение ключевой ставки ЦБ РФ — первый сигнал к оживлению рынка: покупатели стали активнее рассматривать ипотеку, несмотря на сохраняющиеся процентные ставки по кредитам свыше 20%. Как следствие, отмечается рост абсолютного числа ипотечных сделок даже при небольшом снижении их доли. Одновременно с этим сохраняется разрыв уровня проникновения ипотеки между первичным и вторичным рынками, что связано с более выгодными условиями по новостройкам, включая субсидированные ставки. Стоит также отметить, что рыночные ипотечные программы, которые в основном доступны на "вторичке", предполагают более высокий ежемесячный платеж, что накладывает более строгие требования к доходу заемщиков и сужает круг пользователей таких кредитов", — комментирует руководитель бизнес-направления "Ипотека, страхование и сделочные сервисы" Авито Артур Ахметов.

По итогам 7 месяцев 2025 года рынок ипотеки демонстрирует постепенное наращивание доли ипотечных сделок в общем портфеле продаж относительно начала года, однако результаты 2025 года отстают от уровня предыдущего года, когда действовала массовая льготная ипотека, а ставки по рыночным кредитам были существенно ниже текущих.

Версия для печати

В России и мире

Цифровизация и импортозамещение: на конференции "Гипровостокнефти" обозначили тренды

В Самаре представители нефтегазового сектора, компаний-подрядчиков и проектировщики обсудили, какие перспективы в отрасли открывает цифровизация и какие инновационные решения позволяют оптимизировать расходы. Обмен опытом и предложениями прошел в рамках секции "Обустройство месторождений, цифровизация, импортозамещение" 7-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которую институт "Гипровостокнефть" провел 13-14 августа.

Коллектив "Северстали" награжден орденом "За доблестный труд" Президентом России Владимиром Путиным

В связи с 70-летним юбилеем Череповецкого металлургического комбината глава государства Владимир Путин наградил коллектив компании "Северсталь" орденом "За доблестный труд". Соответствующий <a href="http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202508160001?index=6" target="_blank">указ</a> 16 августа 2025 года опубликован на официальном портале правовой информации Кремля.

Культура и стиль

"Пластилиновый дождь": юбилейный фестиваль при поддержке Правительства Самарской области радует жителей и гостей Самары уличным искусством

Фестиваль уличных театров "Пластилиновый дождь", созданный при поддержке Правительства Самарской области, в этом году отмечает свой юбилей и раскрашивает Струковский сад яркими красками творчества. С 16 августа город стал площадкой для выступления коллективов со всей России — Казани, Ростова-на-Дону, Москвы и Санкт-Петербурга. Одним из самых запоминающихся событий стало выступление ростовского театра "Улица Ларамбла" с интерактивным спектаклем-шествием "По улице слона водили".

Люди

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

В лето с призами: "Ростелеком" разыгрывает сотни тысяч наград и бонусов среди участников мини-игр

"Ростелеком" объявляет большой летний розыгрыш призов среди участников мини-игр на официальном сайте компании. Чтобы принять участие, достаточно выбрать понравившуюся игру <a href="https://msk.rt.ru/play" target="_blank">на сайте "Ростелекома"</a>. Играть могут не только абоненты компании, но и все желающие.

Здоровье

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Он и она