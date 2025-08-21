16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Барабаны в ночи" — премьера спектакля театра DragLAB

27 августа в 19:00 в Доме актера (ул. Вилоновская, 24) состоится премьера спектакля по пьесе Бертольда Брехта "Барабаны в ночи".

На сцене развернется история о пропавшем без вести солдате, которому спустя несколько лет предстоит вернуться домой и обнаружить прежний мир не таким, каким он запомнил его, когда уходил на фронт. Так, например, его возлюбленная беременна и выходит замуж за другого. В то же время война только набирает обороты и из мировой перетекает в гражданскую.

Почему коллектив решил показать зрителю именно эту историю рассказывает режиссер DragLAB, Семён Гуськов: "Говорят, что пьеса сама находит режиссера. Возможно, это так.

Выбирать можно долго, но в какой-то момент наступает точка невозврата, когда нужно сообщить всей творческой команде свое решение. В этот раз выбор был действительно тяжелым. С этой пьесой и этим драматургом у меня особые отношения — первый мой спектакль был тоже по пьесе Брехта, по первой пьесе Брехта "Ваал". Интересно, что "Барабаны в ночи" — вторая его пьеса. Это произведение всегда мне нравилось, казалось очень красивым, но я понимал, что время не пришло. Местами сложно и непонятно, где-то тяжело технически, особенно частному театру. Но именно поэтому в этот раз выбор и был сделан. Сейчас понимаю: не зря. Есть ощущение, что мы снова предчувствуем, как будто "предопережаем" время. Пьеса кажется мне страшно актуальной. Много интересных наблюдений, сочинений мы совершили. Здесь стоит отметить, что мы не занимаемся иллюстрированием истории. Пьеса и спектакль — два совершенно разных художественных произведения. Но мы не забываем и находимся в мысленном диалоге с Б. Брехтом, из которого и рождается спектакль".

"Волнительно. Даже страшно. В то же время, кажется, что если всё случится, то, по моему мнению, это будет самый лучший спектакль на свете. Но, надеюсь, со временем это чувство испарится. Спектакль перестанет нравиться, станет раздражать. Будут видны все недоработки, появится ощущение, что сработано плохо, наивно. Или, наоборот, перемудрённо. Что-то будет, естественно, изменяться к следующим показам. Это всё происходит у меня с каждым новым спектаклем, так происходит, наверное, профессиональный рост. Как мой, так и моих актёров.

В прошлом году мы вошли в топ 5 лучших молодежных частных театров России и представляли Самару на крупном фестивале "Точка А" в Москве. Со спектаклем "Где ты, Ланцелот?" мы выступили на легендарной сцене ГИТИСа. После спектакля я чуть не сгорел со стыда, мне хотелось провалиться под землю. Мне казалось, это настолько плохо, что никто не будет аплодировать в конце, все встанут и уйдут. Даже я не был готов это смотреть. Однако нас пригласили на этот фестиваль именно за этот спектакль, после него меня искала команда, благодарные зрители. А я просто боялся к ним выйти… К слову, в этом году мы снова прошли на финальный этап и в октябре поедем в Москву!

Хочу, чтобы зритель вышел наполненным после спектакля, с горящими глазами и верой, что не всё потеряно", — делится своими ожиданиями от постановки художественный руководитель.

А оправдаются они или нет — узнайте сами, посетив премьеру на грани революции, абсурда и кабаре! Поторопитесь, места ограничены!

Цифровизация и импортозамещение: на конференции "Гипровостокнефти" обозначили тренды

В Самаре представители нефтегазового сектора, компаний-подрядчиков и проектировщики обсудили, какие перспективы в отрасли открывает цифровизация и какие инновационные решения позволяют оптимизировать расходы. Обмен опытом и предложениями прошел в рамках секции "Обустройство месторождений, цифровизация, импортозамещение" 7-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которую институт "Гипровостокнефть" провел 13-14 августа.

Коллектив "Северстали" награжден орденом "За доблестный труд" Президентом России Владимиром Путиным

В связи с 70-летним юбилеем Череповецкого металлургического комбината глава государства Владимир Путин наградил коллектив компании "Северсталь" орденом "За доблестный труд". Соответствующий <a href="http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202508160001?index=6" target="_blank">указ</a> 16 августа 2025 года опубликован на официальном портале правовой информации Кремля.

"Пластилиновый дождь": юбилейный фестиваль при поддержке Правительства Самарской области радует жителей и гостей Самары уличным искусством

Фестиваль уличных театров "Пластилиновый дождь", созданный при поддержке Правительства Самарской области, в этом году отмечает свой юбилей и раскрашивает Струковский сад яркими красками творчества. С 16 августа город стал площадкой для выступления коллективов со всей России — Казани, Ростова-на-Дону, Москвы и Санкт-Петербурга. Одним из самых запоминающихся событий стало выступление ростовского театра "Улица Ларамбла" с интерактивным спектаклем-шествием "По улице слона водили".

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

В лето с призами: "Ростелеком" разыгрывает сотни тысяч наград и бонусов среди участников мини-игр

"Ростелеком" объявляет большой летний розыгрыш призов среди участников мини-игр на официальном сайте компании. Чтобы принять участие, достаточно выбрать понравившуюся игру <a href="https://msk.rt.ru/play" target="_blank">на сайте "Ростелекома"</a>. Играть могут не только абоненты компании, но и все желающие.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

