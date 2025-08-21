"Барабаны в ночи" — премьера спектакля театра DragLAB

На сцене развернется история о пропавшем без вести солдате, которому спустя несколько лет предстоит вернуться домой и обнаружить прежний мир не таким, каким он запомнил его, когда уходил на фронт. Так, например, его возлюбленная беременна и выходит замуж за другого. В то же время война только набирает обороты и из мировой перетекает в гражданскую.

Почему коллектив решил показать зрителю именно эту историю рассказывает режиссер DragLAB, Семён Гуськов: "Говорят, что пьеса сама находит режиссера. Возможно, это так.

Выбирать можно долго, но в какой-то момент наступает точка невозврата, когда нужно сообщить всей творческой команде свое решение. В этот раз выбор был действительно тяжелым. С этой пьесой и этим драматургом у меня особые отношения — первый мой спектакль был тоже по пьесе Брехта, по первой пьесе Брехта "Ваал". Интересно, что "Барабаны в ночи" — вторая его пьеса. Это произведение всегда мне нравилось, казалось очень красивым, но я понимал, что время не пришло. Местами сложно и непонятно, где-то тяжело технически, особенно частному театру. Но именно поэтому в этот раз выбор и был сделан. Сейчас понимаю: не зря. Есть ощущение, что мы снова предчувствуем, как будто "предопережаем" время. Пьеса кажется мне страшно актуальной. Много интересных наблюдений, сочинений мы совершили. Здесь стоит отметить, что мы не занимаемся иллюстрированием истории. Пьеса и спектакль — два совершенно разных художественных произведения. Но мы не забываем и находимся в мысленном диалоге с Б. Брехтом, из которого и рождается спектакль".

"Волнительно. Даже страшно. В то же время, кажется, что если всё случится, то, по моему мнению, это будет самый лучший спектакль на свете. Но, надеюсь, со временем это чувство испарится. Спектакль перестанет нравиться, станет раздражать. Будут видны все недоработки, появится ощущение, что сработано плохо, наивно. Или, наоборот, перемудрённо. Что-то будет, естественно, изменяться к следующим показам. Это всё происходит у меня с каждым новым спектаклем, так происходит, наверное, профессиональный рост. Как мой, так и моих актёров.

В прошлом году мы вошли в топ 5 лучших молодежных частных театров России и представляли Самару на крупном фестивале "Точка А" в Москве. Со спектаклем "Где ты, Ланцелот?" мы выступили на легендарной сцене ГИТИСа. После спектакля я чуть не сгорел со стыда, мне хотелось провалиться под землю. Мне казалось, это настолько плохо, что никто не будет аплодировать в конце, все встанут и уйдут. Даже я не был готов это смотреть. Однако нас пригласили на этот фестиваль именно за этот спектакль, после него меня искала команда, благодарные зрители. А я просто боялся к ним выйти… К слову, в этом году мы снова прошли на финальный этап и в октябре поедем в Москву!

Хочу, чтобы зритель вышел наполненным после спектакля, с горящими глазами и верой, что не всё потеряно", — делится своими ожиданиями от постановки художественный руководитель.

А оправдаются они или нет — узнайте сами, посетив премьеру на грани революции, абсурда и кабаре! Поторопитесь, места ограничены!