Жители ПФО тратят в среднем 15 160 рублей в год на покупки трендовых товаров

Помимо гаджетов и популярных продуктов питания, жители ПФО охотно приобретают и другие модные новинки. За последний год 23% опрошенных покупали аксессуары — сумки, чехлы, брелоки и другие декоративные украшения. Трендовые игрушки оказались в корзине у 19% участников опроса, одежда с популярной символикой — у 15%, а коллекционные фигурки — у 6%.

Интересно, что популярные игрушки — вроде Лабубу — чаще других покупали респонденты в возрасте от 25 до 34 лет — таких оказалось 24%. Высокий интерес наблюдается и среди респондентов 18–24 лет (22%) и 35–44 лет (21%). Женщины приобретали трендовые игрушки заметно чаще мужчин: 22% против 11% соответственно.

Частота покупки трендовых товаров у жителей ПФО варьируется: 28% опрошенных приобретают их раз в полгода, а 17% — ежемесячно. Каждый десятый (10%) покупает модные новинки несколько раз в месяц. Еще 7% признаются, что берут популярный товар сразу, как только замечают новый тренд.

Причины, по которым опрошенные приобретают трендовые товары, также различаются. Для половины (50%) главным мотиватором является простой интерес к новым продуктам. Четверть респондентов (24%) видят в модных новинках удачный вариант подарка, а для 9% покупка трендовой вещи — способ оставаться на волне популярных тенденций. Блогеры и знаменитости вдохновляют на такие приобретения лишь 6% респондентов.

Когда дело доходит до покупки трендовых товаров, жители ПФО чаще всего обращаются к онлайн-площадкам. Большинство участников опроса (51%) назвали сайты с объявлениями и маркетплейсы основными каналами для приобретения таких вещей. Еще 13% предпочитают оформлять заказы через приложения или сайты конкретных магазинов, а 7% — через соцсети. Офлайн-шопинг предпочитают 28% опрошенных.

При покупке трендовых товаров респонденты стремятся найти оптимальное соотношение цены и качества: для большинства опрошенных (59%) ключевым фактором остается стоимость, не менее важным считается и качество самого товара (58%). Более трети респондентов (38%) обращают внимание на его практичность, 25% ценят визуальную привлекательность, а 23% — уникальность. О том, насколько долго тренд сохранит свою актуальность, задумываются 17% опрошенных.

Что касается финансов, то чаще всего жители ПФО тратят на трендовые товары до 5 000 рублей в год — так ответили 27% участников опроса. Почти столько же (25%) выделяют на модные покупки от 5 000 до 10 000 рублей. Еще 14% готовы потратить от 10 000 до 15 000 рублей, а 11% — от 15 000 до 20 000 рублей. В среднем на трендовые товары жители округа выделяют 15 160 рублей в год.

Чаще всего о трендовых товарах жители ПФО узнают из рекламы на сайтах с объявлениями (или классифайдах) и маркетплейсах — об этом сообщили 37% опрошенных. Реклама в социальных сетях является источником информации о новых трендах для 35% участников опроса. На третьем месте — личные рекомендации: треть респондентов (33%) ориентируются на советы друзей, коллег и родственников. Реклама у блогеров является основным источником информации о трендах для 25% опрошенных.