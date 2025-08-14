На конференции "Гипровостокнефти" обсудили современные решения в управлении проектами и строительстве объектов

16+
Инжиниринговые разработки, проектирование и управление проектами. Эти и другие темы обсудили участники VII международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которая стартовала в Самаре 13 августа. Особый интерес вызвала панельная дискуссия, посвященная вопросам применения модульных установок в нефтегазовой отрасли. Публикуем подробности.

Замначальника управления комплексной экспертизы проектов АО "Зарубежнефть" Александр Кундик представил участникам конференции современные подходы в управлении проектами. Так, каскадный подход (Waterfall) предусматривает последовательное выполнение задач друг за другом. Практически все российские нефтяные компании существуют в этой парадигме.

Фото: Сергей Бредихин

Но есть и второй подход — Agile, когда выделяют функциональные команды, которые на время жизненного цикла работают в едином связанном механизме. Сотрудники постоянно контактируют друг с другом и могут своевременно координировать действия.

Спикер рассказал о собственном опыте построения гибких кросс-функциональных команд в классической нефтяной компании. Специалистам удалось оптимизировать и вывести на прибыльность проект, который изначально имел практически нулевую рентабельность.

Еще одной выгодной особенностью подхода Agile является то, что в итоге все участники команды становятся кросс-специалистами. То есть они имеют глубокую экспертизу в одной области, но при этом достаточно неплохой объем знаний в смежных. Соответственно, они могут настраивать связи в привычных функциональных колодцах между различными дисциплинами.

Также на конференции осветили вопрос реализации автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) с учетом максимальной локализации решений. Об этом рассказал начальник отдела АСУТП АО "Гипровостокнефть" Эдуард Задохин.

По его словам, АСУТП помогает осваивать новые направления, решить, как можно расширить свой бизнес, зарабатывать больше, привлекать штат, оптимизироваться.

"Что мы освоили? Стандартный набор действий для НТК, которые в этой области работают. Мы уже умеем разрабатывать конструкцию, документацию, закупать все, собирать шкафы, создавать программные решения для проверки логических контроллеров, для системы диспетчерского управления сбора данных. Это наш первый опыт, который мы успешно прошли, и поэтому собираемся двигаться дальше", — начал доклад Эдуард Задохин.

Пока "Гипровостокнефть" ориентируется на внутренние потребности, но участвует и в тендерах на внешнем рынке, в чем видит свое развитие. Также институт уделяет особое внимание локализации всех решений: оборудования и программного размещения.

"Очень серьезный вызов для нас был поставлен по поводу бесшовности реализации АСУТП. Мы меняем систему, чтобы реализовывать указ президента. Научились это делать на первом заказе, и сейчас будем свои компетенции и умения масштабировать на более сложные объекты", — отметил спикер.

Замруководителя проекта ООО "ИЭС Инжиниринг и Консалтинг" Валентина Харитонова подняла вопрос технологий и коммерческого потенциала извлечения йода из пластовых вод.

Фото: Сергей Бредихин

На данный момент лидером производства йода является Чили. На эту страну приходится 60% мировой добычи. Это единственный участник рынка, который использует карьерный способ. Другие страны добывают йод из рассолов. При этом крупные добытчики — Япония и США извлекают йод не целенаправленно, а как попутный продукт при разработке нефти и газа.

Россия же импортирует 90% от необходимого объема йода, и потребность в нем постоянно растет. Однако действующие отечественные предприятия единичны и маломощны, хотя йод обладает высокой промышленной ценностью (фармацевтика, техника, химия).

Валентина Харитонова рассказала об исследовании газового месторождения с падающей добычей. Специалисты рассматривали вариант перепрофилирования на извлечение йода и выясняли, насколько это целесообразно. Само месторождение располагается в ЯМАО, в зоне вечной мерзлоты. В связи с природными условиями не все способы добычи были доступны. Проектируемая мощность — 200 тонн в год, концентрация 20 мг/м, ионно-обменная технология (была проблема с исходной температурой воды), технологическая схема состоит из шести линий, каждая — 250 куб. м в час. При этом операционная стоимость производства в итоге составила 8 млн руб. на тонну, а цена реализации — всего 2,5 млн рублей.

"Несмотря на нерентабельность этого объекта, критически важно развивать отечественное производство для снижения рисков поставок. Перспективы связаны с поиском месторождений с благоприятными условиями, совместной добычей йода и других полезных компонентов, а также более глубокой проработкой технологических решений", — резюмировала Валентина Харитонова.

Еще одной темой секции были особенности технологического проектирования изотермических резервуаров хранения сжиженных газов с внешними насосами. Доклад на эту тему представил генеральный директор АО "КОРУНД" Руслан Кучумов. Он отметил вопросы применения стальных двустенных резервуаров для хранения при температурах до -80 гр. С и ниже -190 гр. С.

Помимо этого, речь шла о конструкционных особенностях резервуаров для хранения как малого объема (до 1500 нм3), так и большого — до 40 тыс. м3. Спикер проанализировал опыт строительства и ввода в эксплуатацию резервуара хранения жидкого азота 1200 м³.

Панельная дискуссия секции была посвящена теме "Блочно-модульные решения: перспективы и зоны ближайшего развития". Модератор начальник управления капитального строительства АО "Зарубежнефть" Виталий Смыслов объяснил актуальность направления:

"Сейчас мы живем в такое время, когда все большую роль приобретают трудоизвлекаемые запасы, условия неопределенности, удаленные регионы. То есть вызовы такие, что нужно снижать капитальные затраты. Именно в такой ситуации нам помогают блочно-модульные установки. Это не просто технология, а такой стратегический тренд, модуляризация".

В результате состоялась оживленная дискуссия, в которой обменялись мнениями изготовители модульных установок и эксплуатантов. Представитель ООО "Компания ОЙЛТИМ" отметил: "Ранее предлагались различные виды реконструкции с классическими аппаратами. Но эти технологии металлоемкие, что в нынешние времена слишком разорительно и не имеет экономической эффективности".

Во второй день конференции продолжилось обсуждение вопросов, связанных с обустройством месторождений, цифровизацией и импортозамещением. Отдельная секция была посвящена теме инжиниринга бурения. 

