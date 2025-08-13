"Гипровостокнефть" открыл седьмую международную конференцию в Самаре

16+
В среду, 13 августа, в Самаре состоялось открытие 7-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие". Организатором выступил ведущий в нефтяной отрасли страны комплексный институт по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" при поддержке ГК "Зарубежнефть" и правительства Самарской области.

Конференция ежегодно объединяет всех участников процесса проектирования и строительства объектов обустройства нефтегазовых месторождений. В 2025 году зарегистрировалось около 300 участников. Это представители лидеров нефтегазовой отрасли, IT-компаний и органов власти, члены правительства области, представители федеральных структур, производители техники и оборудования, научные деятели из РФ и зарубежья: Вьетнама, Китая, Узбекистана, Казахстана.

Фото: Сергей Бредихин

Открывая конференцию, генеральный директор института "Гипровостокнефть" Федор Тепляков коснулся изменений, произошедших за последний год:

"Нефтегазовая отрасль приспособилась к тысячам видов санкций. Она практически не снижает темпов, уровень добычи и развития новых проектов. Мир развивается, потребность в ресурсах будет только расти. Поэтому добыча полезных ископаемых — нефти, газа, угля — продолжится".

Также Федор Тепляков обозначил основные цели и ведущие темы конференции: цифровизация, повышение производительности труда, импортозамещение и новые технологические решения. По его словам, за последний год появилось много российского софта, новых технологий и видов бизнеса, сопровождающих нефтяную отрасль.

И.о. министра промышленности и торговли Самарской области Александр Никулин поприветствовал собравшихся, пожелав продуктивной работы:

"Самарская область — один из регионов-лидеров РФ по объему производства, по индексам промышленного производства. Безусловно, все, что касается инжиниринга, проектных работ, очень актуально. Пусть все решения, представленные на конференции, будут реализованы".

Участники конференции уже приступили к обсуждению насущных проблем нефтегазодобывающей отрасли и путей их решения, а также к обмену профессиональным опытом, который дополнительно позволит им расширить горизонты делового сотрудничества.

Работа стартовала с докладов начальника управления информационных технологий АО "Гипровостокнефть" Любови Зубовой и заместителя главного инженера, начальника управления проектных работ АО "Гипровостокнефть" Владимира Яценко.

Фото: Сергей Бредихин

В частности, Любовь Зубова дала оценку цифровизации отрасли на данный момент, выделила основные проблемы и тренды.

"В настоящее время активно развиваются все технологии цифровизации, и "Гипровостокнефть" традиционно является лидером в этом направлении. Мы обеспечиваем применение информационного моделирования на всех стадиях жизненного цикла проектируемого объекта, развиваем технологии виртуальных туров и тренажеров, сферических панорам, активно используем искусственный интеллект, изучаем возможности генеративного проектирования, применяем компьютерное зрение и технологии информационного моделирования. Почти 100% наших крупных, технологически сложных объектов выполняются с применением 3D-технологии и информационного моделирования".

Кроме того, Любовь Зубова рассказала о 3D-модели, презентованной на конференции:

"В этом году мы приняли участие в ТИМИ-2025 на лучшую информационную модель свыше 100 тысяч элементов. В нашей модели 180 тысяч элементов и 63 объекта. Она занимает территорию в 100 тысяч квадратных метров".

Владимир Яценко сообщил о достижениях института за последнее время:

Фото: Сергей Бредихин

"Мы постепенно расширяем свои горизонты: помимо традиционного нефтегазового комплекса затрагиваем другие отрасли — смотрим в сторону сжиженных и водородных газов, в сторону стройки, разработки оборудования".

Мероприятие продлится 13 и 14 августа. Эксперты отрасли представят более 70 докладов. Также работает выставочная зона производителей и поставщиков оборудования и материалов. Запланированы бизнес-встречи и нетворкинг. Из новшеств текущего года — организация панельных дискуссий по наиболее актуальным вопросам. 

В России и мире

