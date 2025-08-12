Жители Самарской области на 8% чаще стали делиться друг с другом вещами

По данным всероссийского исследования Авито, уже 82% россиян дают вещам "вторую жизнь": передают одежду, технику и другие товары, которыми они по каким-либо причинам не пользуются, друзьям, на благотворительность, продают их через онлайн-платформы или отдают на переработку.

На первом месте — передача вещей близким: так поступает каждый второй (51%, в Приволжском федеральном округе (ПФО) — 52% жителей). Благотворительность занимает вторую строчку: 35% россиян отдают вещи лично или через знакомых (среди жителей ПФО — 36%), а 18% (в ПФО — 17%)— через онлайн-платформы. Такая онлайн-благотворительность особенно популярна среди молодежи — ее выбирают 25% опрошенных в возрасте до 24 лет.

Только 8% россиян сообщили, что отдают вещи на переработку, но среди молодёжи в возрасте 18–24 лет ресайклинг выбирает уже каждый девятый, а в ПФО этот показатель составил 7%. С помощью Авито можно передать на благотворительность или переработку почти всё — от одежды и книг до мебели и электроники. Ближайший пункт приёма можно найти на карте, а в Москве и Владимире партнеры Авито бесплатно заберут вещи прямо из дома.

Некоторые категории товаров на Авито в первом полугодии 2025 года показывают взрывной рост. Россияне стали в три раза чаще отдавать даром игры для приставок (181 506 предложений) и комнатные растения (124 365): люди делятся черенками с соседями, отдают растения во время переездов или просто освобождают подоконники.

В два раза вырос интерес к категории "Красота и здоровье": число объявлений с бесплатными товарами составило 592 552. Россияне стали чаще делиться друг с другом парфюмерией и дарить наборы для макияжа и маникюра.

Наибольшее количество объявлений о передаче в добрые руки приходится на категорию "Запчасти и аксессуары для транспорта" — более 25 млн публикаций. Все больше пользователей отдают запчасти, освобождая пространство в гаражах и помогая другим выгодно отремонтировать автомобили. В два раза чаще россияне стали передавать автомобили на запчасти и кузовные детали, на 50% вырос объем безвозмездных передач аккумуляторов для автомобилей.

На втором месте — товары для ремонта и строительства: 12,6 млн объявлений. Это и остатки плитки, и банки с краской, и рулоны обоев — все, что после ремонта может пригодиться другим. Среди лидирующих по объему предложения бесплатных товаров также предметы мебели и интерьера (порядка 5 млн объявлений) и товары для детей и игрушки (1,3 млн товаров).

Отдают россияне и вещи для души. Например, художественные книги стали передавать на 145% чаще, чем год назад, гитары — на 152%, а количество бесплатных товаров для рыбалки увеличилось на 118%.

Интересно, что жители Самарской области на 20% чаще стали делиться друг с другом запчастями и аксессуарами для автомобилей. На 13% увеличилось количество объявлений с бесплатными товарами в категории "Личные вещи": почти в два раза чаще жители региона стали делиться товарами для красоты и здоровья, на 54% увеличилось количество бесплатных товаров для детей и игрушек. Всего в первом полугодии 2025 года пользователи Авито в Самарской области разместили более 1,2 млн объявлений "отдам даром".