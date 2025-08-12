16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Жители Самарской области на 8% чаще стали делиться друг с другом вещами

За первое полугодие 2025 года россияне совершили более 185 тысяч успешных сделок по передаче вещей бесплатно через технологическую платформу Авито. Рыночная стоимость переданных даром товаров составила порядка 718,4 млн рублей. Всего за шесть месяцев пользователи разместили свыше 52 млн бесплатных товаров (объявления со словами "даром", "бесплатно", а также с нулевой стоимостью или без указания цены), что на 1,6% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

По данным всероссийского исследования Авито, уже 82% россиян дают вещам "вторую жизнь": передают одежду, технику и другие товары, которыми они по каким-либо причинам не пользуются, друзьям, на благотворительность, продают их через онлайн-платформы или отдают на переработку.

На первом месте — передача вещей близким: так поступает каждый второй (51%, в Приволжском федеральном округе (ПФО) — 52% жителей). Благотворительность занимает вторую строчку: 35% россиян отдают вещи лично или через знакомых (среди жителей ПФО — 36%), а 18% (в ПФО — 17%)— через онлайн-платформы. Такая онлайн-благотворительность особенно популярна среди молодежи — ее выбирают 25% опрошенных в возрасте до 24 лет.

Только 8% россиян сообщили, что отдают вещи на переработку, но среди молодёжи в возрасте 18–24 лет ресайклинг выбирает уже каждый девятый, а в ПФО этот показатель составил 7%. С помощью Авито можно передать на благотворительность или переработку почти всё — от одежды и книг до мебели и электроники. Ближайший пункт приёма можно найти на карте, а в Москве и Владимире партнеры Авито бесплатно заберут вещи прямо из дома.

Некоторые категории товаров на Авито в первом полугодии 2025 года показывают взрывной рост. Россияне стали в три раза чаще отдавать даром игры для приставок (181 506 предложений) и комнатные растения (124 365): люди делятся черенками с соседями, отдают растения во время переездов или просто освобождают подоконники.

В два раза вырос интерес к категории "Красота и здоровье": число объявлений с бесплатными товарами составило 592 552. Россияне стали чаще делиться друг с другом парфюмерией и дарить наборы для макияжа и маникюра.

Наибольшее количество объявлений о передаче в добрые руки приходится на категорию "Запчасти и аксессуары для транспорта" — более 25 млн публикаций. Все больше пользователей отдают запчасти, освобождая пространство в гаражах и помогая другим выгодно отремонтировать автомобили. В два раза чаще россияне стали передавать автомобили на запчасти и кузовные детали, на 50% вырос объем безвозмездных передач аккумуляторов для автомобилей.

На втором месте — товары для ремонта и строительства: 12,6 млн объявлений. Это и остатки плитки, и банки с краской, и рулоны обоев — все, что после ремонта может пригодиться другим. Среди лидирующих по объему предложения бесплатных товаров также предметы мебели и интерьера (порядка 5 млн объявлений) и товары для детей и игрушки (1,3 млн товаров).

Отдают россияне и вещи для души. Например, художественные книги стали передавать на 145% чаще, чем год назад, гитары — на 152%, а количество бесплатных товаров для рыбалки увеличилось на 118%.

Интересно, что жители Самарской области на 20% чаще стали делиться друг с другом запчастями и аксессуарами для автомобилей. На 13% увеличилось количество объявлений с бесплатными товарами в категории "Личные вещи": почти в два раза чаще жители региона стали делиться товарами для красоты и здоровья, на 54% увеличилось количество бесплатных товаров для детей и игрушек. Всего в первом полугодии 2025 года пользователи Авито в Самарской области разместили более 1,2 млн объявлений "отдам даром".

