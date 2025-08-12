16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Bombbar фестиваль в Тольятти

Авторы: Читали: 4

9 августа 2025 года в Тольятти прошел яркий и насыщенный фестиваль Bombbar, посвященный Дню физкультурника. Этот праздник впервые приехал в наш город и стал настоящим событием для спортсменов, любителей активного отдыха и всех жителей города, стремящихся провести выходной в атмосфере веселья и бодрого настроения. Мероприятие привлекло тысячи горожан и гостей города, собравшихся на набережной Автозаводского района города, которая превратилась в настоящую арену праздника спорта и музыки.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Главным событием фестиваля стало выступление популярного певца Niletto — яркого и запоминающегося хедлайнера, который взорвал сцену своим зажигательным выступлением. Его хитовые композиции, такие как "Любимка" и "Счастливым", вдохновили многочисленные молодежные толпы на танцы и веселые кричалки. Артист не только исполнил свои главные хиты, но и пообщался с фанатами, поделился впечатлениями от нашего города и поблагодарил всех за поддержку.

В течение дня на территории фестиваля работали различные интерактивные зоны. Спортсмены и любители активностей могли участвовать в большом забеге, в мастер-классах по фитнесу, попробовать себя в нормах ГТО и пройти полосу препятствий как настоящий "Титан", а также проверить свои силы в эстафетах и на спортивных площадках. Для детей подготовили отдельный игровой городок с анимацией. Все пространство было украшено яркими баннерами, тематическими инсталляциями и светомузыкой, создавая атмосферу праздника и единения.

Нам удалось взять комментарий у участника, который проходил полосу препятствий и справился за рекордное время "Безумно крутой праздник сделали нам Bombbar! Проверить свои силы, познакомиться с единомышленниками и просто классно провести время, вот чего не хватало нашему городу", — поделился Дмитрий.

Особое внимание организаторы уделили безопасности участников: на входе осуществлялся досмотр, а во время проведения мероприятий присутствовали медицинские службы и охрана. Также в рамках фестиваля проходили конкурсы в различных видах спорта с торжественным награждением на сцене, фотосессии с тематическими зонами и маркет с мерчем, что сделало праздник более запоминающимся.

Завершился фестиваль незабываемым концертным блоком, в ходе которого Niletto исполнил свои самые популярные треки, вызывая настоящий восторг у публики. Погрузившись в атмосферу музыки, спорта и дружбы, гости фестиваля ушли домой с улыбками и новыми впечатлениями, обещая вернуться вновь в новом году.

Этот праздник стал не только развлечением, но и поводом привнести в жизнь каждого жителя Тольятти больше движений и позитивных эмоций, укрепляя чувство единства и любви к спорту среди молодежи и взрослых.

Версия для печати

В России и мире

Состоялась рабочая встреча председателя ПСБ с руководством Самарской области

В ходе рабочего визита в Самарскую область глава ПСБ Петр Фрадков провел встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым, обсудив вопросы, касающиеся поддержки региональной экономики, а также социально значимых для области проектов.

На страже безопасности: "Ростелеком" и "Солар" запустили единый инструмент для цифровой защиты клиентов

"Ростелеком" и "Солар" (дочерняя компания "Ростелекома", архитектор комплексной кибербезопасности) объединяют в <a href="https://rt.ru/safe" target="_blank">единый сервис</a> продукты для цифровой и финансовой безопасности клиентов домашнего интернета и мобильной связи. Комплексная защита абонентов включает автоматическую блокировку спам-звонков, определение мошеннических входящих вызовов, фильтр нежелательных сайтов, а также мониторинг утечек персональных данных и изменения данных Бюро кредитных историй (БКИ).

Культура и стиль

Саша Спилберг, Милана Стар и Ян Топлес выставили свои личные вещи на распродаже Авито

C 11 августа на Авито станут доступны дропы вещей от известных блогеров: Яна Топлес, Ани Покров, Саши Спилберг, Миланы Хаметовой, Али Аникеевой, Миланы Стар и других в рамках "Хватамбы". Пользователи смогут приобрести одежду из личного гардероба звезд, электронику, интерьерные и стройматериалы. Дропы будут приурочены к летним скидкам на платформе. Большинство вещей знаменитостей можно будет купить со скидкой. Каждая вещь из дропа подобрана не случайно: инфлюенсеры расскажут их историю и поделятся советами для будущих владельцев.

Авито и "Том Сойер Фест" помогут восстановить самарский "Дом с часами"

Восстановление самого старого деревянного дома в Самаре стало частью совместного проекта Авито Услуги и благотворительного фонда "Том Сойер Фест — Наследие" по сохранению исторической среды в 11 городах России. Профессиональные мастера вместе с волонтерами ремонтируют значимые архитектурные здания в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Твери, Калуге, Челябинске, Тобольске, Клюксах (Калужская область), Тотьме (Вологодская область) и деревне Ипатово (Республика Коми). Ремонтные работы будут полностью профинансированы Авито. Предложить свою помощь в качестве волонтера или мастера может каждый желающий <a href="https://www.avito.ru/general/cultural_heritage/" target="_blank">на странице проекта</a>.

Люди

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

В лето с призами: "Ростелеком" разыгрывает сотни тысяч наград и бонусов среди участников мини-игр

"Ростелеком" объявляет большой летний розыгрыш призов среди участников мини-игр на официальном сайте компании. Чтобы принять участие, достаточно выбрать понравившуюся игру <a href="https://msk.rt.ru/play" target="_blank">на сайте "Ростелекома"</a>. Играть могут не только абоненты компании, но и все желающие.

Здоровье

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

На Проране пройдет музыкальный фестиваль "Топинамбур-2025"

25-27 июля на острове Поджабный (Проран) состоится музыкальный рок-бард-фестиваль "Топинамбур-2025" (0+). Гостями фестиваля станут жители Самарской области, люди, связанные с музыкой, искусством, туристы, любители путешествий и отдыха на природе.

Он и она