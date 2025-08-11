16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Более 1 тыс. заявок: Авито и Минэкономразвития подвели итоги партнерской программы за полугодие

По итогам шести месяцев 2025 года участники новой волны партнёрской программы Минэкономразвития России и Авито подали более 1 тыс. заявок из 70 регионов страны, что говорит о значительном росте заинтересованности со стороны бизнеса. Инициатива направлена на поддержку предпринимателей, продвигающих товары и услуги на платформе.

Самыми активными стали продавцы товаров и исполнители деловых услуг. По числу обращений лидируют предприниматели из Санкт-Петербурга, Москвы, Калининградской области и Краснодарского края.

"Результаты партнерской программы с Авито подтверждают ее востребованность и эффективность. Мы видим, как бизнес активно использует этот инструмент для решения практических задач: продвижения продукции, услуг и привлечения новых клиентов. Мы планируем расширять сотрудничество в этом направлении. Сейчас Министерство экономического развития совместно с Авито работают над разработкой новых решений, которые помогут малому и среднему бизнесу выйти на качественно новый уровень", — отметила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

"Авито оказывает целый комплекс мер поддержки как начинающим, так и опытным предпринимателям. Мы обеспечиваем низкий порог входа, доступ к аудитории более 72 млн пользователей по всей России, экспертную поддержку, доступные программы продвижения и обучения, сервис "Авито Бизнес 360" для решения текущих задач и партнерскую программу с Минэкономразвития. С ее помощью предприниматели успешно масштабируют свой бизнес. Это пример эффективного сотрудничества бизнеса и государства, и мы готовы развивать его дальше", — прокомментировал Влад Федулов, управляющий директор Авито.

Согласно программе Минэкономразвития и Авито сразу после прохождения верификации новые пользователи Авито в категориях "Товары" и "Услуги" получают 1000 бонусов, которые можно потратить на продвижение. Дополнительно можно получить еще 10 000 бонусов за первые траты от 5 000 рублей. А также еще 10 000 бонусов при аналогичной активности во втором месяце. В общей сложности участники партнерской программы могут накопить до 21 000 бонусов. Все бонусные средства можно направить на продвижение объявлений, повышение видимости и привлечение клиентов.

Программа распространяется на индивидуальных предпринимателей и организации, работающие в сфере товаров, а в сфере услуг и на тех, у кого есть значок "самозанятый". Условия действуют для новых пользователей и предпринимателей, которые ранее не использовали Авито активно: их расходы на продвижение за последние 6 месяцев не должны превышать 1 000 рублей в месяц.

Для участия и получения бонусов необходимо обратиться в региональные центры "Мой бизнес" — инфраструктуру, оказывающую поддержку по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика", или подать заявку онлайн по ссылке.

В России и мире

Состоялась рабочая встреча председателя ПСБ с руководством Самарской области

В ходе рабочего визита в Самарскую область глава ПСБ Петр Фрадков провел встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым, обсудив вопросы, касающиеся поддержки региональной экономики, а также социально значимых для области проектов.

На страже безопасности: "Ростелеком" и "Солар" запустили единый инструмент для цифровой защиты клиентов

"Ростелеком" и "Солар" (дочерняя компания "Ростелекома", архитектор комплексной кибербезопасности) объединяют в <a href="https://rt.ru/safe" target="_blank">единый сервис</a> продукты для цифровой и финансовой безопасности клиентов домашнего интернета и мобильной связи. Комплексная защита абонентов включает автоматическую блокировку спам-звонков, определение мошеннических входящих вызовов, фильтр нежелательных сайтов, а также мониторинг утечек персональных данных и изменения данных Бюро кредитных историй (БКИ).

Культура и стиль

Авито и "Том Сойер Фест" помогут восстановить самарский "Дом с часами"

Восстановление самого старого деревянного дома в Самаре стало частью совместного проекта Авито Услуги и благотворительного фонда "Том Сойер Фест — Наследие" по сохранению исторической среды в 11 городах России. Профессиональные мастера вместе с волонтерами ремонтируют значимые архитектурные здания в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Твери, Калуге, Челябинске, Тобольске, Клюксах (Калужская область), Тотьме (Вологодская область) и деревне Ипатово (Республика Коми). Ремонтные работы будут полностью профинансированы Авито. Предложить свою помощь в качестве волонтера или мастера может каждый желающий <a href="https://www.avito.ru/general/cultural_heritage/" target="_blank">на странице проекта</a>.

Лето, не уходи: в августе Wink представит много комедийных премьер

Горькое и неизбежное расставание с летом онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) подсластит жизнерадостным кино и сериалами. Но не будут обделены вниманием поклонники и других жанров, а также детская аудитория. В августе продолжат выходить новые эпизоды комедийного экшен-сериала <a href="https://wink.ru/media_items/149602560" target="_blank">"Ухожу красиво 2"</a> (18+) с Владимиром Яглычем в главной роли.

Люди

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

В лето с призами: "Ростелеком" разыгрывает сотни тысяч наград и бонусов среди участников мини-игр

"Ростелеком" объявляет большой летний розыгрыш призов среди участников мини-игр на официальном сайте компании. Чтобы принять участие, достаточно выбрать понравившуюся игру <a href="https://msk.rt.ru/play" target="_blank">на сайте "Ростелекома"</a>. Играть могут не только абоненты компании, но и все желающие.

Здоровье

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

На Проране пройдет музыкальный фестиваль "Топинамбур-2025"

25-27 июля на острове Поджабный (Проран) состоится музыкальный рок-бард-фестиваль "Топинамбур-2025" (0+). Гостями фестиваля станут жители Самарской области, люди, связанные с музыкой, искусством, туристы, любители путешествий и отдыха на природе.

