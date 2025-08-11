Авито: предприниматели ПФО тратят до 41 тыс. рублей в месяц на рекламу

Развитие онлайн-площадок и рекламных платформ упрощает ведение собственного бизнеса. С их помощью предприниматели могут автоматизировать рутину, быстрее привлекать новых клиентов, увеличивать средний чек и масштабироваться.

Жители ПФО развивают свое дело в разных нишах. Чаще всего они ведут бизнес в категории "Строительство, ремонт и отделка" — так ответили 11% респондентов. Далее следуют "Красота и здоровье" (8%), "Одежда и обувь" (7%), "Ремонт и обслуживание техники" (6%), а также "Деловые услуги" (5%).

К какой категории относится ваш бизнес?

Категория Доля респондентов, % Строительство, ремонт и отделка 11% Красота и здоровье 8% Одежда и обувь 7% Ремонт и обслуживание техники 6% Деловые услуги (бухгалтерия, юридические услуги и др.) 5% Дизайн 5% Подарки, сувенирная продукция 5% Обучение, курсы 4% Грузоперевозки, пассажирские перевозки 4% Доставка еды и продуктов 4% Товары для учебы и саморазвития 4% Товары и услуги для автомобилей 3% Бытовые услуги (изготовление ключей, пошив и ремонт одежды, химчистка и др.) 3% Мебель, интерьер 3% Фото- и видеосъемка 2%

Интересно, что разрыв в числе мужчин и женщин, которые ведут свое дело, небольшой: 507 респондентов против 577 соответственно. Городами с самой большой предпринимательской активностью стали Уфа и Краснодар (по 18%), Ростов-на-Дону (17%) и Москва (15%).

Большинство предпринимателей ПФО ведут свой бизнес на сайтах с объявлениями — так ответили 45% участников опроса. Социальные сети используют 38% респондентов, а маркетплейсы — 28%. Еще 22% развивают свое дело в оффлайне.

На каких онлайн-площадках вы продаете товары и / или услуги?

Площадка Доля респондентов, % На сайтах с объявлениями 45% В соцсетях 38% На маркетплейсах 28% Не использую онлайн-площадки для продажи товаров и / или услуг 22%

Рекламные инструменты используют 49% респондентов, еще 27% планируют подключить их в ближайшее время. Без дополнительных решений для продвижения в онлайне обходятся 23% участников опроса.

Если говорить о рекламных каналах, то чаще всего предприниматели ПФО выбирают рекламу на классифайдах и маркетплейсах — их используют 34% респондентов. На втором месте — реклама в мессенджерах (32%). В топ-5 также вошли реклама у блогеров (21%), E-mail рассылки (17%) и таргетированная реклама в социальных сетях (16%).

20% предпринимателей ПФО отметили рекламу на классифайдах и маркетплейсах как наиболее эффективный инструмент для привлечения клиентов и увеличения продаж. 17% отметили рекламу у блогеров, 15% — таргетированную рекламу в социальных сетях.

"Площадки электронной коммерции дают такую возможность. С их помощью малый и средний бизнес размещает товары и услуги, рассказывает о своих преимуществах, а также таргетирует рекламу на аудиторию, готовую к покупке — и все в одном контуре. Мы в Авито развиваем технологии таким образом, чтобы релевантную рекламу видели целевые пользователи, которые вероятнее заинтересуются предложением бизнеса. Это улучшает пользовательский опыт с одной стороны, и оптимизирует рекламные бюджеты предпринимателей с другой", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

При последнем продвижении реклама в каких каналах принесла вам больше всего клиентов, продаж, заказов или звонков?