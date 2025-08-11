Авито: предприниматели ПФО тратят до 41 тыс. рублей в месяц на рекламу

Развитие онлайн-площадок и рекламных платформ упрощает ведение собственного бизнеса. С их помощью предприниматели могут автоматизировать рутину, быстрее привлекать новых клиентов, увеличивать средний чек и масштабироваться.
Жители ПФО развивают свое дело в разных нишах. Чаще всего они ведут бизнес в категории "Строительство, ремонт и отделка" — так ответили 11% респондентов. Далее следуют "Красота и здоровье" (8%), "Одежда и обувь" (7%), "Ремонт и обслуживание техники" (6%), а также "Деловые услуги" (5%).
К какой категории относится ваш бизнес?
|
Категория
|
Доля респондентов, %
|
Строительство, ремонт и отделка
|
11%
|
Красота и здоровье
|
8%
|
Одежда и обувь
|
7%
|
Ремонт и обслуживание техники
|
6%
|
Деловые услуги (бухгалтерия, юридические услуги и др.)
|
5%
|
Дизайн
|
5%
|
Подарки, сувенирная продукция
|
5%
|
Обучение, курсы
|
4%
|
Грузоперевозки, пассажирские перевозки
|
4%
|
Доставка еды и продуктов
|
4%
|
Товары для учебы и саморазвития
|
4%
|
Товары и услуги для автомобилей
|
3%
|
Бытовые услуги (изготовление ключей, пошив и ремонт одежды, химчистка и др.)
|
3%
|
Мебель, интерьер
|
3%
|
Фото- и видеосъемка
|
2%
Интересно, что разрыв в числе мужчин и женщин, которые ведут свое дело, небольшой: 507 респондентов против 577 соответственно. Городами с самой большой предпринимательской активностью стали Уфа и Краснодар (по 18%), Ростов-на-Дону (17%) и Москва (15%).
Большинство предпринимателей ПФО ведут свой бизнес на сайтах с объявлениями — так ответили 45% участников опроса. Социальные сети используют 38% респондентов, а маркетплейсы — 28%. Еще 22% развивают свое дело в оффлайне.
На каких онлайн-площадках вы продаете товары и / или услуги?
|
Площадка
|
Доля респондентов, %
|
На сайтах с объявлениями
|
45%
|
В соцсетях
|
38%
|
На маркетплейсах
|
28%
|
Не использую онлайн-площадки для продажи товаров и / или услуг
|
22%
Рекламные инструменты используют 49% респондентов, еще 27% планируют подключить их в ближайшее время. Без дополнительных решений для продвижения в онлайне обходятся 23% участников опроса.
Если говорить о рекламных каналах, то чаще всего предприниматели ПФО выбирают рекламу на классифайдах и маркетплейсах — их используют 34% респондентов. На втором месте — реклама в мессенджерах (32%). В топ-5 также вошли реклама у блогеров (21%), E-mail рассылки (17%) и таргетированная реклама в социальных сетях (16%).
20% предпринимателей ПФО отметили рекламу на классифайдах и маркетплейсах как наиболее эффективный инструмент для привлечения клиентов и увеличения продаж. 17% отметили рекламу у блогеров, 15% — таргетированную рекламу в социальных сетях.
"Площадки электронной коммерции дают такую возможность. С их помощью малый и средний бизнес размещает товары и услуги, рассказывает о своих преимуществах, а также таргетирует рекламу на аудиторию, готовую к покупке — и все в одном контуре. Мы в Авито развиваем технологии таким образом, чтобы релевантную рекламу видели целевые пользователи, которые вероятнее заинтересуются предложением бизнеса. Это улучшает пользовательский опыт с одной стороны, и оптимизирует рекламные бюджеты предпринимателей с другой", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.
При последнем продвижении реклама в каких каналах принесла вам больше всего клиентов, продаж, заказов или звонков?
|
Площадка
|
Доля респондентов, %
|
Реклама на классифайдах и на маркетплейсах
|
20%
|
Реклама у блогеров
|
17%
|
Таргетированная реклама в социальных сетях
|
15%
|
Цифровая реклама в точках продаж / пунктах выдачи заказов
|
12%
|
Реклама на ТВ
|
11%
|
Реклама в поиске
|
11%
|
Цифровая наружная реклама
|
10%
|
E-mail рассылки
|
7%
|
Реклама в картографических сервисах
|
7%