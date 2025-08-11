16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито: предприниматели ПФО тратят до 41 тыс. рублей в месяц на рекламу

Рекламный бюджет владельцев бизнеса из ПФО составляет в среднем 40,9 тыс. рублей в месяц. При этом 52% предпринимателей тратят на рекламу товаров и услуг до 20 тыс. рублей в месяц. Еще 15% выделяют на это от 20 до 50 тыс. рублей, а 9% — от 50 до 70 тыс. Эксперты Авито Рекламы опросили более 1 тыс. владельцев бизнесов старше 18 лет, чтобы понять, какие рекламные площадки наиболее востребованы среди данной аудитории, и какие бюджеты предприниматели готовы потратить на промо своих товаров и услуг.

Развитие онлайн-площадок и рекламных платформ упрощает ведение собственного бизнеса. С их помощью предприниматели могут автоматизировать рутину, быстрее привлекать новых клиентов, увеличивать средний чек и масштабироваться.

Жители ПФО развивают свое дело в разных нишах. Чаще всего они ведут бизнес в категории "Строительство, ремонт и отделка" — так ответили 11% респондентов. Далее следуют "Красота и здоровье" (8%), "Одежда и обувь" (7%), "Ремонт и обслуживание техники" (6%), а также "Деловые услуги" (5%).

К какой категории относится ваш бизнес?

Категория

Доля респондентов, %

Строительство, ремонт и отделка

11%

Красота и здоровье

8%

Одежда и обувь

7%

Ремонт и обслуживание техники

6%

Деловые услуги (бухгалтерия, юридические услуги и др.)

5%

Дизайн

5%

Подарки, сувенирная продукция

5%

Обучение, курсы

4%

Грузоперевозки, пассажирские перевозки

4%

Доставка еды и продуктов

4%

Товары для учебы и саморазвития

4%

Товары и услуги для автомобилей

3%

Бытовые услуги (изготовление ключей, пошив и ремонт одежды, химчистка и др.)

3%

Мебель, интерьер

3%

Фото- и видеосъемка

2%

Интересно, что разрыв в числе мужчин и женщин, которые ведут свое дело, небольшой: 507 респондентов против 577 соответственно. Городами с самой большой предпринимательской активностью стали Уфа и Краснодар (по 18%), Ростов-на-Дону (17%) и Москва (15%).

Большинство предпринимателей ПФО ведут свой бизнес на сайтах с объявлениями — так ответили 45% участников опроса. Социальные сети используют 38% респондентов, а маркетплейсы — 28%. Еще 22% развивают свое дело в оффлайне.

На каких онлайн-площадках вы продаете товары и / или услуги?

Площадка

Доля респондентов, %

На сайтах с объявлениями

45%

В соцсетях

38%

На маркетплейсах

28%

Не использую онлайн-площадки для продажи товаров и / или услуг

22%

Рекламные инструменты используют 49% респондентов, еще 27% планируют подключить их в ближайшее время. Без дополнительных решений для продвижения в онлайне обходятся 23% участников опроса.

Если говорить о рекламных каналах, то чаще всего предприниматели ПФО выбирают рекламу на классифайдах и маркетплейсах — их используют 34% респондентов. На втором месте — реклама в мессенджерах (32%). В топ-5 также вошли реклама у блогеров (21%), E-mail рассылки (17%) и таргетированная реклама в социальных сетях (16%).

20% предпринимателей ПФО отметили рекламу на классифайдах и маркетплейсах как наиболее эффективный инструмент для привлечения клиентов и увеличения продаж. 17% отметили рекламу у блогеров, 15% — таргетированную рекламу в социальных сетях.

"Площадки электронной коммерции дают такую возможность. С их помощью малый и средний бизнес размещает товары и услуги, рассказывает о своих преимуществах, а также таргетирует рекламу на аудиторию, готовую к покупке — и все в одном контуре. Мы в Авито развиваем технологии таким образом, чтобы релевантную рекламу видели целевые пользователи, которые вероятнее заинтересуются предложением бизнеса. Это улучшает пользовательский опыт с одной стороны, и оптимизирует рекламные бюджеты предпринимателей с другой", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

При последнем продвижении реклама в каких каналах принесла вам больше всего клиентов, продаж, заказов или звонков?

Площадка

Доля респондентов, %

Реклама на классифайдах и на маркетплейсах

20%

Реклама у блогеров

17%

Таргетированная реклама в социальных сетях

15%

Цифровая реклама в точках продаж / пунктах выдачи заказов

12%

Реклама на ТВ

11%

Реклама в поиске

11%

Цифровая наружная реклама

10%

E-mail рассылки

7%

Реклама в картографических сервисах

7%
Состоялась рабочая встреча председателя ПСБ с руководством Самарской области

В ходе рабочего визита в Самарскую область глава ПСБ Петр Фрадков провел встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым, обсудив вопросы, касающиеся поддержки региональной экономики, а также социально значимых для области проектов.

На страже безопасности: "Ростелеком" и "Солар" запустили единый инструмент для цифровой защиты клиентов

"Ростелеком" и "Солар" (дочерняя компания "Ростелекома", архитектор комплексной кибербезопасности) объединяют в <a href="https://rt.ru/safe" target="_blank">единый сервис</a> продукты для цифровой и финансовой безопасности клиентов домашнего интернета и мобильной связи. Комплексная защита абонентов включает автоматическую блокировку спам-звонков, определение мошеннических входящих вызовов, фильтр нежелательных сайтов, а также мониторинг утечек персональных данных и изменения данных Бюро кредитных историй (БКИ).

Авито и "Том Сойер Фест" помогут восстановить самарский "Дом с часами"

Восстановление самого старого деревянного дома в Самаре стало частью совместного проекта Авито Услуги и благотворительного фонда "Том Сойер Фест — Наследие" по сохранению исторической среды в 11 городах России. Профессиональные мастера вместе с волонтерами ремонтируют значимые архитектурные здания в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Твери, Калуге, Челябинске, Тобольске, Клюксах (Калужская область), Тотьме (Вологодская область) и деревне Ипатово (Республика Коми). Ремонтные работы будут полностью профинансированы Авито. Предложить свою помощь в качестве волонтера или мастера может каждый желающий <a href="https://www.avito.ru/general/cultural_heritage/" target="_blank">на странице проекта</a>.

Лето, не уходи: в августе Wink представит много комедийных премьер

Горькое и неизбежное расставание с летом онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) подсластит жизнерадостным кино и сериалами. Но не будут обделены вниманием поклонники и других жанров, а также детская аудитория. В августе продолжат выходить новые эпизоды комедийного экшен-сериала <a href="https://wink.ru/media_items/149602560" target="_blank">"Ухожу красиво 2"</a> (18+) с Владимиром Яглычем в главной роли.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

В лето с призами: "Ростелеком" разыгрывает сотни тысяч наград и бонусов среди участников мини-игр

"Ростелеком" объявляет большой летний розыгрыш призов среди участников мини-игр на официальном сайте компании. Чтобы принять участие, достаточно выбрать понравившуюся игру <a href="https://msk.rt.ru/play" target="_blank">на сайте "Ростелекома"</a>. Играть могут не только абоненты компании, но и все желающие.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

На Проране пройдет музыкальный фестиваль "Топинамбур-2025"

25-27 июля на острове Поджабный (Проран) состоится музыкальный рок-бард-фестиваль "Топинамбур-2025" (0+). Гостями фестиваля станут жители Самарской области, люди, связанные с музыкой, искусством, туристы, любители путешествий и отдыха на природе.

