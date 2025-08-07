Авито: строительные франшизы, туризм и ПВЗ — самый востребованный бизнес в Самаре

16+
Спрос на готовый бизнес в Самаре активнее всего растет сферах ПВЗ и туризма. Среди франшиз заметнее всего вырос спрос на предложения в сферах строительства и аренды. Самые популярные сферы франшиз: ИТ (26%), торговля (14%), строительство (11%), услуги (10%) и аренда (10%). Значительнее всего количество предложений увеличилось в сферах аренды и строительства.

Специалисты Авито Бизнес 360 изучили данные по предложению и спросу в категориях "Готовый бизнес" и "Франшизы" в Самаре во II квартале 2025 года и проанализировали динамику за квартал, полгода и год.

Франшизы

Во II квартале 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос на строительные франшизы вырос в три раза, а за полгода, в сравнении с IV кварталом 2024 года, четыре раза. Средний размер паушального взноса — 400 000 рублей. Также заметен еще один тренд — спрос на предложения в сфере аренды за год увеличился в десять раз, а за полгода — в четыре раза. Средний паушальный взнос составил 1 000 000 рублей.

В общей структуре спроса наибольшей популярностью пользуются франшизы в сфере ИТ — на них приходится 31%. На втором месте — франшизы в сфере торговли с долей 18%. Топ-3 замыкают предложения в сфере строительства (10%). Также в пятерке лидеров — сферы услуг (9%) и аренды (9%).

"Во втором квартале спрос на франшизы в сфере строительства остается на высоком уровне, это обусловлено тем, что лето — это пик строительной активности. Спрос на строительные услуги сохранится вплоть до осени, пока суточная температура воздуха будет положительной. Поскольку порог входа у франшиз обычно ниже, чем в готовое дело, франчайзинг предоставляет уникальные преимущества, позволяя начать бизнес с минимальными рисками. Работая под известным брендом и используя отлаженные процессы, предприниматели могут быстрее выйти на рынок. При этом процесс покупки франшизы в среднем занимает около 2–3 месяцев, а потратить на покупку франшизы люди в среднем готовы около 1 млн рублей", — комментирует Илья Дудковский, директор бизнес-направления "Avito Бизнес 360".

В динамике предложения заметен тренд на франшизы в сферах аренды и строительства. Так, за год количество предложений в арендных франшизах выросло на 83%, а за полгода — на 10%. В строительных франшизах — на 50% за год и на 38% за полгода.

Если говорить о структуре предложения, на первом месте — сфера торговли с долей 28%. За ней следует сфера услуг с долей 24%. 15% пришлось на сферу общепита, 8% — на сферу красоты и здоровья и 7% — на сферу строительства.

Готовый бизнес

Согласно выводам аналитиков, во II квартале 2025 года наблюдается небольшое снижение интереса к готовому бизнесу, что объясняется сохранением высокой ключевой ставки, а также более тщательным подходом предпринимателей к выбору бизнеса для инвестирования.

"В условиях текущих реалий мы наблюдаем снижение интереса к объектам готового бизнеса в определенных категориях с более высоким порогом входа. Размер ключевой ставки напрямую влияет на готовность предпринимателей к поиску и инвестированию средств, они пересматривают свой подход и вкладывают деньги более обдуманно. Проекты с длительным сроком окупаемости для предпринимателей сейчас выглядят менее привлекательно. Предпочтение отдается нишам с быстрым возвратом инвестиций и низким порогом входа, в частности, небольшим предприятиям сферы общепита и пунктам выдачи заказов", — комментирует Илья Дудковский, директор бизнес-направления "Avito Бизнес 360".

В спросе на готовый бизнес есть характерный для сезона тренд — бизнес в сфере туризма. Такими предприятиями за полгода стали чаще интересоваться на 53%, а за квартал — на 35%. Также продолжается рост интереса к ПВЗ — за год он увеличился в 3,5 раза, за полгода на 92%, а за квартал — на 35%.

"В условиях растущего интереса к внутреннему туризму и изменяющимся предпочтениям россиян мы отмечаем сформировавшийся тренд на готовый бизнес в сфере туризма. Активное развитие внутреннего туризма способствует росту интереса к готовым бизнесам, которые могут предложить уникальные туристические продукты и услуги. Но кроме того, для предпринимателей такой бизнес предлагает более низкие риски, так как он уже имеет налаженные процессы, клиентскую базу и узнаваемость бренда. Это особенно привлекательно для тех, кто хочет быстро войти в рынок без необходимости стартовать с нуля", — добавляет Илья Дудковский.

По объему спроса лидирует бизнес в сфере ПВЗ с долей 25%. Второе место — у сферы торговли с долей 15%. Далее следуют предприятия в сфере ИТ (12%). В топ-5 также попал бизнес в сфере общепита (11%), а также авто (9%).

В предложениях аналитики тоже зафиксировали тренд на ПВЗ, также выделяется бизнес в сфере аренды. Так, за год предложений в сфере ПВЗ стало больше в 2,5 раза, за полгода — в два раза, а за квартал — на 47%. Предложений в сфере аренды за год стало больше вдвое, за полгода — на 29%, а за квартал — на 38%.

Больше всего предложений приходится на бизнес в сфере торговли (23%). На втором месте — сфера общепита с долей 13%. Тройку лидеров замыкает бизнес в сфере ПВЗ (11%). В топ-5 также вошли сферы производства (10%) и услуг (10%).

В России и мире

На страже безопасности: "Ростелеком" и "Солар" запустили единый инструмент для цифровой защиты клиентов

"Ростелеком" и "Солар" (дочерняя компания "Ростелекома", архитектор комплексной кибербезопасности) объединяют в <a href="https://rt.ru/safe" target="_blank">единый сервис</a> продукты для цифровой и финансовой безопасности клиентов домашнего интернета и мобильной связи. Комплексная защита абонентов включает автоматическую блокировку спам-звонков, определение мошеннических входящих вызовов, фильтр нежелательных сайтов, а также мониторинг утечек персональных данных и изменения данных Бюро кредитных историй (БКИ).

Все включено: "Ростелеком" выяснил, какие технологии выбирает малый и средний бизнес в гостиничном секторе

Каждый пятый предприниматель, работающий в сфере гостеприимства, готов инвестировать в дальнейшую автоматизацию, чтобы соответствовать растущим требованиям рынка. Такие данные получил "Ростелеком", проанализировав уровень цифровизации малого и среднего предпринимательства (МСП) в этой сфере. Компания провела опрос среди владельцев отелей, глэмпингов, хостелов, апартаментов, баз отдыха и санаториев во всех федеральных округах России, который выявил четкие отраслевые стандарты технологической оснащенности.

Культура и стиль

Авито и "Том Сойер Фест" помогут восстановить самарский "Дом с часами"

Восстановление самого старого деревянного дома в Самаре стало частью совместного проекта Авито Услуги и благотворительного фонда "Том Сойер Фест — Наследие" по сохранению исторической среды в 11 городах России. Профессиональные мастера вместе с волонтерами ремонтируют значимые архитектурные здания в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Твери, Калуге, Челябинске, Тобольске, Клюксах (Калужская область), Тотьме (Вологодская область) и деревне Ипатово (Республика Коми). Ремонтные работы будут полностью профинансированы Авито. Предложить свою помощь в качестве волонтера или мастера может каждый желающий <a href="https://www.avito.ru/general/cultural_heritage/" target="_blank">на странице проекта</a>.

Лето, не уходи: в августе Wink представит много комедийных премьер

Горькое и неизбежное расставание с летом онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) подсластит жизнерадостным кино и сериалами. Но не будут обделены вниманием поклонники и других жанров, а также детская аудитория. В августе продолжат выходить новые эпизоды комедийного экшен-сериала <a href="https://wink.ru/media_items/149602560" target="_blank">"Ухожу красиво 2"</a> (18+) с Владимиром Яглычем в главной роли.

Люди

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

В лето с призами: "Ростелеком" разыгрывает сотни тысяч наград и бонусов среди участников мини-игр

"Ростелеком" объявляет большой летний розыгрыш призов среди участников мини-игр на официальном сайте компании. Чтобы принять участие, достаточно выбрать понравившуюся игру <a href="https://msk.rt.ru/play" target="_blank">на сайте "Ростелекома"</a>. Играть могут не только абоненты компании, но и все желающие.

Здоровье

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

На Проране пройдет музыкальный фестиваль "Топинамбур-2025"

25-27 июля на острове Поджабный (Проран) состоится музыкальный рок-бард-фестиваль "Топинамбур-2025" (0+). Гостями фестиваля станут жители Самарской области, люди, связанные с музыкой, искусством, туристы, любители путешествий и отдыха на природе.

