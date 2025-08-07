Авито и "Том Сойер Фест" помогут восстановить самарский "Дом с часами"

Специалисты с платформы Авито Услуг объединились с волонтерами фестиваля, чтобы продолжить работы по восстановлению дома купца Андрея Фроловича Кожевникова, расположенного на Коммунистической, 5. Он также известен как "Дом с часами" из-за деревянных часов на фасаде здания. Планируется обустроить приямки и водоприемные воронки по периметру цокольного этажа фасада дома, которые необходимы для гидроизоляции. Три года до этого волонтеры расчищали дом от советских пристроек, был полностью разобран бревенчатый первый этаж, сохранены и законсервированы ценные исторические детали. С обустройства приямков и гидроизоляции начнется полноценные работы по восстановлению дома, к которым будут привлечены квалифицированные рабочие с Авито Услуг.

"Мы гордимся тем, что поддерживаем такие проекты, как "Том Сойер Фест". Это не просто о восстановлении городской среды, это о том, как мы все вместе можем сделать города лучше. На нашей платформе собрано множество талантливых людей, и неудивительно, что многие из них откликнулись на призыв помочь в восстановлении культурного наследия. Мы готовы инвестировать в сохранение архитектурного наследия, потому что это касается каждого из нас. Это наш культурный след, и с Авито мы не просто решаем задачи, мы создаем пространство для жизни, вдохновения и совместного творчества!", — говорит Светлана Филимонова, руководитель бизнес-направления "Крупный ремонт и строительство" на Авито Услугах.

Дом был построен купцом Андреем Фроловичем Кожевниковым на Оренбургском тракте — между 1850 и 1860 годами это была окраина города. Именно удаленность помогла сохранить дом от частых в то время пожаров в Самаре, поэтому здание по праву считается одним из старейших сохранившихся деревянных домов.

"Несмотря на то что в Самаре фестиваль проводится уже 10 лет, дом Кожевникова — первый такой сложный объект, который мы восстанавливаем целиком начиная с 2022 года. Здесь без помощи профессионалов и поддержки партнеров не обойтись. Бревна первого этажа сгнили, поэтому с помощью специалистов мы разобрали дом, сохранив все ценное — двери, балясины, печь, наличники и резьбу", — комментирует Анастасия Кнор, директор благотворительного фонда "Том Сойер Фест".

Дом является уникальным образцом зодчества и отличается оригинальным оформлением наличников, сложными накладными элементами на фасаде и неповторимой деревянной резьбой. Главная особенность объекта — деревянное украшение фасада в виде часов со стрелками, застывшими на времени 12 часов 40 минут, инициалами купца Кожевникова — "АФК". Такое оформление невозможно встретить нигде в России, что делает лицевую сторону этого здания поистине уникальной. В конце 2022 года дом был включен в список вновь выявленных объектов культурного наследия.

В доме Кожевникова планируется разместить центр самарского "Том Сойер Феста" с мастерскими, складом и помещениями для проведения культурно-массовых мероприятий: лекций, мастер-классов и пр.