Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито и "Том Сойер Фест" помогут восстановить самарский "Дом с часами"

Восстановление самого старого деревянного дома в Самаре стало частью совместного проекта Авито Услуги и благотворительного фонда "Том Сойер Фест — Наследие" по сохранению исторической среды в 11 городах России. Профессиональные мастера вместе с волонтерами ремонтируют значимые архитектурные здания в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Твери, Калуге, Челябинске, Тобольске, Клюксах (Калужская область), Тотьме (Вологодская область) и деревне Ипатово (Республика Коми). Ремонтные работы будут полностью профинансированы Авито. Предложить свою помощь в качестве волонтера или мастера может каждый желающий на странице проекта.

Фото: предоставлено "Том Сойер Фест"

Специалисты с платформы Авито Услуг объединились с волонтерами фестиваля, чтобы продолжить работы по восстановлению дома купца Андрея Фроловича Кожевникова, расположенного на Коммунистической, 5. Он также известен как "Дом с часами" из-за деревянных часов на фасаде здания. Планируется обустроить приямки и водоприемные воронки по периметру цокольного этажа фасада дома, которые необходимы для гидроизоляции. Три года до этого волонтеры расчищали дом от советских пристроек, был полностью разобран бревенчатый первый этаж, сохранены и законсервированы ценные исторические детали. С обустройства приямков и гидроизоляции начнется полноценные работы по восстановлению дома, к которым будут привлечены квалифицированные рабочие с Авито Услуг.

"Мы гордимся тем, что поддерживаем такие проекты, как "Том Сойер Фест". Это не просто о восстановлении городской среды, это о том, как мы все вместе можем сделать города лучше. На нашей платформе собрано множество талантливых людей, и неудивительно, что многие из них откликнулись на призыв помочь в восстановлении культурного наследия. Мы готовы инвестировать в сохранение архитектурного наследия, потому что это касается каждого из нас. Это наш культурный след, и с Авито мы не просто решаем задачи, мы создаем пространство для жизни, вдохновения и совместного творчества!", — говорит Светлана Филимонова, руководитель бизнес-направления "Крупный ремонт и строительство" на Авито Услугах.

Дом был построен купцом Андреем Фроловичем Кожевниковым на Оренбургском тракте — между 1850 и 1860 годами это была окраина города. Именно удаленность помогла сохранить дом от частых в то время пожаров в Самаре, поэтому здание по праву считается одним из старейших сохранившихся деревянных домов.

"Несмотря на то что в Самаре фестиваль проводится уже 10 лет, дом Кожевникова — первый такой сложный объект, который мы восстанавливаем целиком начиная с 2022 года. Здесь без помощи профессионалов и поддержки партнеров не обойтись. Бревна первого этажа сгнили, поэтому с помощью специалистов мы разобрали дом, сохранив все ценное — двери, балясины, печь, наличники и резьбу", — комментирует Анастасия Кнор, директор благотворительного фонда "Том Сойер Фест".

Дом является уникальным образцом зодчества и отличается оригинальным оформлением наличников, сложными накладными элементами на фасаде и неповторимой деревянной резьбой. Главная особенность объекта — деревянное украшение фасада в виде часов со стрелками, застывшими на времени 12 часов 40 минут, инициалами купца Кожевникова — "АФК". Такое оформление невозможно встретить нигде в России, что делает лицевую сторону этого здания поистине уникальной. В конце 2022 года дом был включен в список вновь выявленных объектов культурного наследия.

В доме Кожевникова планируется разместить центр самарского "Том Сойер Феста" с мастерскими, складом и помещениями для проведения культурно-массовых мероприятий: лекций, мастер-классов и пр. 

В России и мире

На страже безопасности: "Ростелеком" и "Солар" запустили единый инструмент для цифровой защиты клиентов

"Ростелеком" и "Солар" (дочерняя компания "Ростелекома", архитектор комплексной кибербезопасности) объединяют в <a href="https://rt.ru/safe" target="_blank">единый сервис</a> продукты для цифровой и финансовой безопасности клиентов домашнего интернета и мобильной связи. Комплексная защита абонентов включает автоматическую блокировку спам-звонков, определение мошеннических входящих вызовов, фильтр нежелательных сайтов, а также мониторинг утечек персональных данных и изменения данных Бюро кредитных историй (БКИ).

Все включено: "Ростелеком" выяснил, какие технологии выбирает малый и средний бизнес в гостиничном секторе

Каждый пятый предприниматель, работающий в сфере гостеприимства, готов инвестировать в дальнейшую автоматизацию, чтобы соответствовать растущим требованиям рынка. Такие данные получил "Ростелеком", проанализировав уровень цифровизации малого и среднего предпринимательства (МСП) в этой сфере. Компания провела опрос среди владельцев отелей, глэмпингов, хостелов, апартаментов, баз отдыха и санаториев во всех федеральных округах России, который выявил четкие отраслевые стандарты технологической оснащенности.

Культура и стиль

Лето, не уходи: в августе Wink представит много комедийных премьер

Горькое и неизбежное расставание с летом онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) подсластит жизнерадостным кино и сериалами. Но не будут обделены вниманием поклонники и других жанров, а также детская аудитория. В августе продолжат выходить новые эпизоды комедийного экшен-сериала <a href="https://wink.ru/media_items/149602560" target="_blank">"Ухожу красиво 2"</a> (18+) с Владимиром Яглычем в главной роли.

Люди

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

В лето с призами: "Ростелеком" разыгрывает сотни тысяч наград и бонусов среди участников мини-игр

"Ростелеком" объявляет большой летний розыгрыш призов среди участников мини-игр на официальном сайте компании. Чтобы принять участие, достаточно выбрать понравившуюся игру <a href="https://msk.rt.ru/play" target="_blank">на сайте "Ростелекома"</a>. Играть могут не только абоненты компании, но и все желающие.

Здоровье

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

На Проране пройдет музыкальный фестиваль "Топинамбур-2025"

25-27 июля на острове Поджабный (Проран) состоится музыкальный рок-бард-фестиваль "Топинамбур-2025" (0+). Гостями фестиваля станут жители Самарской области, люди, связанные с музыкой, искусством, туристы, любители путешествий и отдыха на природе.

Он и она