16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито представил обновленный логотип команды

Читали: 2

Авито разработал логотип Avito Team. Он будет использоваться во внутренних и внешних коммуникациях от Авито как работодателя. В основу дизайна легли почерки управляющих партнеров и сотрудников — представителей разных функций и направлений компании. Презентация состоялась на медиафасаде Останкинской телебашни — вместе с сотрудниками логотип увидели тысячи москвичей.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

"Авито — это тысячи профессионалов, которые каждый день работают, чтобы улучшить жизнь миллионов пользователей платформы. Для нас было важно, чтобы логотип команды отражал нашу внутреннюю культуру, ценности и — самое главное — был про людей внутри Авито. Мы хотели, чтобы он передавал атмосферу работы в компании — был живым, свободным и уникальным. И, как мне кажется, у нас это отлично получилось", — поделилась Ксения Шаравьева, руководитель направления по внутренним коммуникациям и бренду работодателя в Авито.

Для логотипа предусмотрены две версии: статичная сочетает в себе написание от управляющих партнеров компании — Ивана Гуза и Сергея Пивня, а динамическая — отображает десятки вариантов написания от сотрудников.

По словам команды, которая разрабатывала логотип, его обновление и презентация — логическое продолжение проекта по развитию бренда работодателя. HR-департамент Авито нацелен как на удержание талантов, так и на привлечение новых сотрудников. Обновленный символ подчеркивает ценность каждого человека в команде Авито и уникальность подходов к работе.

Над новым логотипом команды Авито работали:

  • Ксения Шаравьева, руководитель направления по внутренним коммуникациям и бренду работодателя;
  • Нина Леонидис, руководитель бренда работодателя;
  • Оля Пономарева, менеджер по развитию бренда работодателя;
  • Юлия Круглова, менеджер по развитию комьюнити и организации мероприятий;
  • Анна Овчинникова, старший дизайнер;
  • Алина Сафаева, дизайнер. 
Версия для печати

В России и мире

Авито представил обновленный логотип команды

Авито разработал логотип Avito Team. Он будет использоваться во внутренних и внешних коммуникациях от Авито как работодателя. В основу дизайна легли почерки управляющих партнеров и сотрудников — представителей разных функций и направлений компании. Презентация состоялась на медиафасаде Останкинской телебашни — вместе с сотрудниками логотип увидели тысячи москвичей.

Дальнобойщики выбирают Wink — в автомобилях КАМАЗ стали доступны онлайн-кинотеатр, музыка и книги

Для водителей автотехники КАМАЗ нового поколения (К5) в бортовой информационной системе (БИС) появились приложения одного из крупнейших российских онлайн-кинотеатров Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Водители в пути могут слушать любимые композиции в сервисе "Wink Музыка" или аудиокниги в "Wink Книги", а на отдыхе смотреть ТВ, кино и сериалы в онлайн-кинотеатре Wink.

Культура и стиль

Смелого пуля боится: премьера продолжения комедийного боевика "Ухожу красиво" состоится 24 июля на Wink.ru

Премьера второго сезона комедийного экшен-сериала <a href="https://wink.ru/seasons/ukhozhu-krasivo-sezon-2-year-2025?ysclid=m96zms1ftg558754925" target="_blank">"Ухожу красиво"</a> (18+) состоится 24 июля эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Режиссером вновь выступил Миша Поляков, который снял первую часть. К своим ролям в продолжении вернулись Владимир Яглыч, Мария Ахметзянова, Федор Лавров, Катя Кабак и Нодар Джанелидзе. Во втором сезоне к ним присоединился Александр Половцев ("Улицы разбитых фонарей").

Люди

Кошелек

Легкий переезд: почти полмиллиона абонентов "Ростелекома" перенесли интернет-услуги на новый адрес

Свыше 420 тысяч семей уже воспользовались сервисом "Переезд", с которым можно легко продолжить использовать домашний интернет и другие услуги "Ростелекома" после смены места жительства. С услугой "Переезд" сохраняются все ранее приобретенные подписки, контент, накопленные бонусы и настроенные автоплатежи. Прежним остается и лицевой счет абонента.

Здоровье

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

На Проране пройдет музыкальный фестиваль "Топинамбур-2025"

25-27 июля на острове Поджабный (Проран) состоится музыкальный рок-бард-фестиваль "Топинамбур-2025" (0+). Гостями фестиваля станут жители Самарской области, люди, связанные с музыкой, искусством, туристы, любители путешествий и отдыха на природе.

Он и она