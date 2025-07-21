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Авито Работа: ИИ помогает соискателям с небольшим стажем находить работу на 4 дня быстрее

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В 2025 году Авито Работа представила новую функцию на базе собственной языковой модели A-Vibe, которая помогает соискателям создавать более качественные и структурированные резюме. По данным платформы, резюме, созданные с помощью ИИ, показывают более высокую конверсию при трудоустройстве. Так, кандидаты с опытом от 1 до 3 лет, использующие эту функцию, находят работу в среднем на 4 дня (–8%) быстрее, чем соискатели с аналогичным опытом без помощи ИИ.

Языковая модель A‑Vibe встроена в интерфейс создания резюме. При заполнении блока "Обязанности" доступна кнопка "Улучшить текст" — модель исправляет ошибки, усиливает формулировки и добавляет недостающие детали. Пользователь может принять изменения, отредактировать или откатить.

Кто чаще пользуется функцией

В июне текущего года возможностью улучшения текста чаще всего пользовались соискатели в возрасте 25–34 лет (5%), что позволило увеличить объем описания резюме на 38%. Особенно востребованной функция оказалась среди соискателей на позиции в высшем менеджменте (9%), бухгалтерии и финансах (8%), а также в сфере управления персоналом (8%).

Как языковая модель помогает быстрее находить работу

Сильнее всего эффект от применения проявился среди соискателей с опытом от 1 до 3 лет. Согласно данным платформы, средний срок, в течение которого резюме таких кандидатов остается активным (до момента скрытия или удаления), составляет 51 день. Если резюме улучшено с помощью языковой модели, этот срок сокращается до 47 дней — то есть работа находится на 4 дня быстрее (—8%). Использование языковой модели позволяет лучше сформулировать навыки и достижения, выделить ключевые компетенции и тем самым повысить шансы на приглашение от работодателя.

"Сейчас ИИ дает преимущество кандидатам, потому что эти инструменты еще не стали повсеместными. Но по мере роста их распространения они перестанут быть конкурентным преимуществом и станут новой нормой. Уже сегодня мы видим, как технология помогает соискателям компенсировать недостаток "продающих" формулировок, меняя сам подход к поиску работы", — отмечает Дмитрий Королев, директор HR-Tech в Авито.

Как сфера и опыт работы влияют на объем резюме

Самые длинные описания в анкетах оказались у кандидатов с опытом от 1 до 3 лет. Также аналитики выяснили, что в среднем самые объемные резюме после улучшения с помощью A-Vibe получались у кандидатов на позиции в сферах маркетинга, рекламы и PR, высшего менеджмента, IT и телекома, а самые короткие — у соискателей на работу в такси и в сфере ЖКХ.

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