В поисках внутреннего баланса: как гештальт-терапия помогает справиться с современными вызовами

Мы живём в эпоху, когда человек, наконец, осознал степень важности своего психологического состояния. Отныне люди перестают молча отрицать и игнорировать наличие проблем, они учатся прорабатывать их. Каждого волнуют разные боли: от глобальных кризисов до личных переживаний, связанных с неопределенностью и тревогой. Проживая любые потрясения и беспокойства, важно научиться находить опору внутри себя.

В нашем интервью с психологом — Ольгой Гуровой мы обсудим, как интересный терапевтический метод гештальта может помочь людям справляться с эмоциональными бурями и находить гармонию в условиях постоянных изменений.

Ольга имеет квалификации клинического психолога, магистра психологических наук, гештальт терапевта, семейного и кризисного психолога. Это специалист с богатым опытом за плечами. В 2009 году Ольга закончила "Самарский Государственный университет" по специальности "Психолог, преподаватель психологии", в 2022 году повысила квалификацию, обучившись специальностям "Семейный психолог" и "Кризисный психолог" в "Национальном исследовательском институте дополнительного и профессионального образования". В 2023 году стала магистром психологии и психологом-консультантом, первую квалификацию получила в "Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева", вторую в "Санкт-Петербургском Институте Гештальта". В 2024 году в учебном центре "Генезис" прошла обучающую программу "Терапия пограничной личности". Также в 2024 году в "Санкт-Петербургском институте ДПО для психологов и психотерапевтов" обучилась на курсе "Психологическая помощь прямым и косвенным участникам боевых действий. Основы работы с ПТСР".

Ольга поделилась своими методами работы, рассказала о том, как осознанность и принятие своих чувств могут стать мощными инструментами в борьбе со стрессом, и предложила практические советы для тех, кто хочет научиться лучше понимать себя и окружающий мир.

Понятие "гештальт" ввел австрийский философ и психолог Христиан Фон Эренфельс в 1890 году в статье "О качестве формы". Немецкое слово "gestalt" не имеет точного перевода на английский язык, но приблизительно подразумевается как "полный" или "образ".

Гештальт-терапия — одно из направлений в психотерапии, которое помогает человеку лучше узнать себя, свои потребности, эмоции и поведение. Гештальт-терапия предполагает психологический метод разрешения ситуации, которая в определенный момент жизни осталась не проработана человеком — то есть продолжает его беспокоить даже спустя долгое время, потому как в прошлом логически не разрешилась и требует этого разрешения. Данная методика заключается в изучении собственного внутреннего мира. Важно понимать, что такая терапия носит накопительный характер и получить моментальные ответы на интересующие вопросы не предполагается возможным.

Как понять слово гештальт? Давайте представим одну из самых банальных ситуаций: все детство ребенок был закрытой личностью, боялся публичных выступлений, и одна лишь мысль о них вызывала в нем чувство ужаса. Наличию такой установки послужила триггерная ситуация, когда ребенок во время публичного выступления почувствовал сильное психологическое или эмоциональное давление со стороны: будь то публика или некто иной, например, педагог. Триггерная ситуация — это какое-либо воспоминание из жизни человека, которое вызывает в нем яркие эмоциональные и психологические отклики, сильные эмоции и чувства. Скорее всего, ребенок ощутил чувство страха или унижения. Именно в этот момент его внутреннее "я" навсегда запомнило эти чувства, и он замкнулся в себе. В дальнейшем такая установка будет сильно мешать человеку проявлять себя в обществе и адекватно взаимодействовать с другими людьми. Долгое время он может не осознавать масштаба проблемы, может учиться жить с этим состоянием, но в итоге оно задушит и сожрет его. Такой человек нуждается в терапии.

Гештальт-терапия направлена на избавление от давления прошлого. Человек, обретая независимость от триггерной ситуации, получает возможность более полного представления о собственной личности, о гранях своего характера.

— Какие мифы о психологии или психотерапии вы хотели бы развенчать?

— Скорее, это не мифы, а ожидания, с которыми люди приходят ко мне как к психологу. Например, многие просят: "Дайте совет". Однако я не могу давать советы, поскольку они основаны на моей личной картине мира. Мой совет может не подойти конкретному человеку, и, скорее всего, так и будет. Моя задача — помочь человеку разобраться в своих чувствах и ситуациях, а не навязывать готовые решения.

Еще одно распространенное ожидание связано с длительностью терапии. Некоторые клиенты приходят с мыслью, что после одного или нескольких сеансов их жизнь должна кардинально измениться. На самом деле психотерапия — это длительный процесс. Если человек приходит в терапию во взрослом возрасте, его психика уже сформировалась и инертна. Изменения требуют времени, так же как и восстановление после операции. Например, если человеку заменили коленный сустав, процесс реабилитации может занять год. То же самое происходит и с психикой: хотя мы не можем ее увидеть, процессы изменения могут занимать столько же времени, а иногда и дольше.

Когда люди приходят с ожиданием, что после нескольких сеансов у них произойдут глобальные изменения, это часто приводит к разочарованию. Психотерапия требует времени и усилий, и важно понимать, что изменения не происходят мгновенно.

Еще один момент: некоторые клиенты ожидают, что они ничего не будут делать, а психолог сам решит их проблемы. Это не так. Я не могу изменить человека без его желания. Моя роль заключается в том, чтобы помочь разобраться в ситуации и предоставить инструменты для работы над собой. Однако сам процесс изменений должен происходить внутри клиента. Нет волшебной пилюльки или палочки, которая решит все проблемы. Это тяжелая работа, которую человек должен выполнять самостоятельно.

Это похоже на посещение спортзала: тренер может показать, как выполнять упражнения и составить диету, но соблюдать режим и выполнять упражнения должен сам человек. То же самое и в психотерапии.

Также стоит отметить, что некоторые клиенты приходят с надеждой, что психолог сможет повлиять на их партнера или другого человека. Это еще один миф. Мы не можем изменить взрослого человека без его согласия. Мы можем помочь человеку изменить себя, но только при его личном желании. Если кто-то не хочет меняться, никакой психолог не сможет ему помочь. Изменения возможны только тогда, когда человек сам готов к ним.

— Что вдохновило вас выбрать профессию психолога?



— Скорее всего, это не про вдохновение, а про личную неудовлетворенность. Большинство людей идут в психологию именно для того, чтобы разобраться в себе, и я не исключение. Здесь речь идет не о вдохновении, а о личном непонимании и неустроенности. Если говорить о моем интересе, то можно отметить, что у меня было первое образование в области экономики, и в этой сфере мне было неинтересно. А вот психология меня очень увлекала. У меня есть с чем сравнить: когда я начала учиться и получала первое высшее психологическое образование, это было невероятно интересно, и меня это захватывало. Мой интерес был действительно высоким. Поэтому истинная причина, по которой я пришла в профессию, — это личная неустроенность. Что касается вдохновения, то, наверное, можно сказать, что мне очень хотелось разгадать, как устроено все это в человеке. Меня вдохновлял интерес к тому, чтобы узнать, как работает психология человека.

— Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать человек вашей профессии?



— Важнейшим качеством психолога является эмпатия, которая позволяет понимать другого человека. Это безусловное принятие его индивидуальности и отличий. Кроме того, необходим профессионализм, который включает в себя глубокое понимание психологии и теоретические знания.

Еще одним важным аспектом является личностная проработка. Сам психолог должен иметь личного терапевта и проходить супервизии, чтобы оставаться эмоционально здоровым. Это необходимо для того, чтобы в процессе терапии не привносить свои личные проблемы и неустроенности, быть в гармонии с собой, чтобы эффективно помогать другим.

То есть быть проработанным. Проработанный человеком является тот, кто провел работу над собой. Это человек, который понимает свои желания, чувства и умеет ими управлять. Он осознает свои личные границы и личные границы других людей, а так же понимает, как его поведения влияет на окружающих.

— Какие основные методы и подходы вы используете в своей практике?

— Основной подход, в котором я работаю, — это гештальт-терапия. Как гештальт-консультант, я применяю методы этой терапии в семейной психологии. В своей практике я использую системный семейный подход. Среди техник, которые я применяю, есть работа с визуальными образами, рисуночные методы и эксперименты. Однако ключевым компонентом моего процесса остается диалог.

— Как вы определяете успех в терапии?

— Во-первых, клиент приходит в терапию, когда испытывает внутренний дискомфорт и хочет что-то с этим сделать. Успех терапии можно определить по тому, насколько легче становится клиенту на эмоциональном уровне. Это первый аспект.

Во-вторых, в процессе терапии устанавливаются определенные цели, и успех определяется тем, как мы достигаем этих целей. Лично для меня успех терапии заключается в том, что клиент перестает зависеть от меня и начинает справляться самостоятельно. Это означает, что он формирует в себе стратегии и навыки, которые позволяют ему решать проблемы, с которыми он не мог справиться до начала терапии.

— Как клиент может понять, что процесс идет в правильном направлении?

— В гештальт-терапии существует понятие "актуальность здесь и сейчас". В разные моменты времени актуальны разные потребности, и в процессе терапии мы работаем там, где больше всего эмоционального заряда и энергии. Если мы ставим долгосрочные цели, мы можем держать их в фокусе внимания и двигаться к ним.

Клиент также определяет, насколько терапия успешна, исходя из своего эмоционального состояния. Правильное направление терапии определяется совместно клиентом и терапевтом.

Как терапевт, я могу узнать, что клиент движется в нужном направлении, но это довольно сложный вопрос. В конечном итоге решение всегда остается за клиентом. В гештальт-терапии направление определяет сам клиент, и я не могу решать за него, что ему нужно. Психолог не дает советы, так как это связано с моей личной картиной мира. Направление терапии также выбирает клиент, и я не могу навязывать ему свои решения.

— Что является гарантией успешной терапии?



Никто не может дать абсолютных гарантий успеха терапии. Это похоже на ситуацию перед операцией, когда врачу невозможно гарантировать на 100%, что все пройдет без осложнений. Но я могу выделить ключевые факторы, от которых зависит успех терапевтического процесса.

Во-первых, это искреннее желание клиента изменить что-то в себе. Важно, чтобы это желание исходило именно от клиента, а не было навязано терапевтом. Также необходима готовность терапевта поддерживать и активно работать с клиентом. Это должно быть обоюдное сотрудничество. Если такого сотрудничества нет, то результаты терапии могут оказаться неудовлетворительными, и процесс может прерваться.

Кроме того, на успех терапии влияют множество факторов, таких как личность терапевта и клиента, их взаимопонимание и совместимость. Все эти аспекты играют важную роль в создании эффективного терапевтического процесса.

— Какой самый запоминающийся случай из вашей практики, который изменил ваш взгляд на жизнь или работу?

— На самом деле, в моей практике не было случаев, о которых стоило бы упомянуть в этом контексте. Я расскажу о том, как пришла к выбору профессии клинического психолога.

С самого детства я мечтала стать врачом. В школе твердо решила, что хочу посвятить себя медицине. Однако мои родители направили меня на экономический факультет. Несмотря на такой расклад событий, желание стать врачом у меня никогда не угасало. В какой-то момент я поняла, что психолог — это тоже помогающая профессия, и мне хотелось быть ближе к медицине.

Клинический психолог — это специалист, который работает с психическими расстройствами, и хотя он не является врачом в полном смысле этого слова, его деятельность во многом схожа с медицинской. Чтобы работать в больнице, необходимо иметь соответствующую квалификацию клинического психолога. Когда я закончила обучение, я чувствовала, что осуществила свою детскую мечту.

Но существовало особенное событие, которое окончательно укрепило моё желание стать клиническим психологом. Во время обучения на гештальт-терапевта я проходила стажировку в Москве, где у нас был модуль по клинической психопатологии. Мы посетили клинику в Корсаково, медицинский центр для людей с психическими расстройствами. В этот раз я имела возможность общаться с пациентами и наблюдать за процессом их лечения. Это было весьма захватывающее и интересное переживание, которое не вызвало у меня страха. В то время как некоторые мои сокурсники выражали опасение по поводу работы с людьми с психическими расстройствами, я почувствовала, что это именно то, чем хочу заниматься. Я не только не боялась, но и испытывала глубокое желание помочь этим людям. После посещения клиники я окончательно приняла решение учиться дальше и работать в этой области. Сейчас я работаю в медицинском центре именно с психопатологией, и мне это очень нравится.



— Что в вашей работе вам нравится больше всего и что не нравится?



— Больше всего мне нравится видеть результаты своей работы и осознавать, что я действительно помогаю людям. Когда клиенты начинают понимать происходящие в них изменения, и мы вместе отслеживаем прогресс, это наполняет меня радостью и ощущением полезности. Осознание того, что моя деятельность приносит реальную пользу другим — это большая ценность для меня.

Однако в каждой бочке меда есть ложка дегтя, конечно, в моей работе существуют и такие аспекты, которые приносят не только радость, но и разочарование. Особенно это касается моментов, когда я сталкиваюсь с собственной беспомощностью или когда человек отказывается принимать предложенную помощь. В моей практике работа с зависимыми людьми часто вызывает такие чувства. Например, бывают случаи, когда клиент говорит: "Я выбираю употреблять алкоголь, это мой выбор. Если буду умирать, так и будем умирать." В такие моменты очень сложно что-либо изменить, поскольку человек делает осознанный выбор в пользу саморазрушения.

Также трудными являются случаи с психическими заболеваниями, например, шизофренией. Иногда симптомы могут корректироваться, но бывает, что они остаются стабильными или даже ухудшаются. Наблюдать за людьми, которые страдают от таких расстройств и не могут найти выход из ситуации, бывает очень тяжело.

— Что вы можете порекомендовать людям, страдающим от тревожности и стресса?

— Я настоятельно рекомендую обращаться к специалисту, поскольку самостоятельно справиться с тревогой бывает крайне сложно. Тревога — это сложный процесс, и часто человеку трудно найти эффективные способы ее преодоления без посторонней помощи.

Что касается стресса — это естественная реакция организма на изменения в окружающей среде. Стресс может быть как положительным, так и отрицательным, но если он становится чрезмерным и мешает нормальной жизни, это может указывать на необходимость разобраться в причинах его возникновения. Важно понимать, что стресс — это неотъемлемая часть жизни, и его нельзя полностью устранить. Вместо этого стоит стремиться к снижению эмоционального реагирования на стрессовые факторы.

Универсальной рекомендации не существует, но есть несколько важных советов, которые стоит взять на заметку людям, страдающим от тревожности и стресса:

1. Тренируйтесь практиковать осознанность, для того чтобы быть более внимательным к своим мыслям и чувствам, которые сопровождают вас в настоящий момент. Так вы сможете лучше понять свои эмоции и причины тревоги.

2. Немаловажную роль играет принятие чувств: не подавляйте эмоции, позвольте себе испытать и прожить, при этом не оценивая. Тем самым вы снизите внутреннее сопротивление и будете быстрее выходить из тревожного состояния.

3. Фокусируйтесь на установке "здесь и сейчас": попробуйте не зацикливаться на прошлом или будущем. Обратите внимание на то, что происходит в данный момент, и сосредоточьтесь на своих текущих ощущениях и переживаниях.

4. Найдите способы выразить свои чувства — нарисуйте их, напишите или расскажите о них. Можете вести дневник или выплеснуть эмоциональное напряжение в творчестве. Так вы поможете себе освободиться от накопленного стресса.

5. Научитесь выстраивать личные границы и говорить "нет", иногда важно отказать, чтобы защитить себя от чрезмерного стресса и давления со стороны окружающих.