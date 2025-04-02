Ольга Мудрова, исполнительный директор НАУРР: "Нужно стимулировать не только производство роботов, но и спрос"

Возможности для технологического лидерства

— Ольга Владимировна, как вы оцениваете состояние отрасли на данный момент? Чем вызвана необходимость ее развития?

— Робототехника — это индустрия, которая включает в себя огромное количество как уже созданных, так и только проектируемых устройств и систем. В зависимости от общей прикладной области робототехника исторически делится на промышленную и сервисную.

Промышленная робототехника в мире развивается серийно уже более 70 лет. У сервисной робототехники показатель намного скромнее. Однако именно в этом сегменте создаются наиболее инновационные устройства. Но грань между четким разделением робототехники по мере развития технологий и расширения числа сфер, для которых применение роботов становится возможными, постепенно стирается.

Разработка, производство и применение роботизированных устройств, систем и комплексов способствует поддержке научно-технического потенциала, а также развитию экономики в конкурентоспособных векторах. Такое высокотехнологичное оборудование переводит промышленность на инновационные рельсы. Повышается уровень инженерных компетенций на производственных предприятиях, где устанавливаются роботы, обеспечивается стабильное качество выпускаемой продукции.

Учитывая национальную цель, поставленную президентом РФ В. В. Путиным к 2030 году войти в топ-25 стран по уровню промышленной роботизации, в настоящее время больше внимания уделяется именно промышленной робототехнике. В стадии финальных согласований находится федеральный проект "Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства", который является частью национального проекта по обеспечению технологического лидерства "Средства производства и автоматизации". Для достижения целевых показателей проекта необходимо сформировать внутри страны компетенции по разработке и производству, интеграции и обслуживанию роботов, которые обеспечат бесперебойную работу промышленности в условиях растущей нехватки кадров как рабочих, так и инженерных специальностей, простимулируют предприятия к модернизации своих производственных мощностей.

Разработками промышленных роботов в России сейчас занимаются 17 компаний. При этом о мелкосерийном производстве роботов можно говорить только в отношении 7 производителей. Остальные компании выполняют лишь единичные заказы. Основным потребителем являются обрабатывающие предприятия.

Промышленные роботы — это устройства, которые устанавливают в общий производственный процесс создания какого-либо продукта. Это роботы-манипуляторы, роботы типов SCARA и DELTA, декартовые роботы. В отдельный сегмент выделяют коллаборативных роботов. Но они по сути являются разновидностью промышленных роботов-манипуляторов. Такие роботы более легкие, не нужно много места для установки и изменения техпроцесса, они просты в управлении.

Для достижения национальной цели по повышению уровня роботизации в промышленности важно не столько количество компаний, занимающихся производством роботов, сколько наличие большого серийно выпускаемого ряда роботов с устойчивым качеством. Поскольку к 2030 году потребуется установить более 85 тысяч промышленных роботов и хорошо бы, чтобы не менее 50% от этого количества были произведены у нас в стране. Меры поддержки, разрабатываемые Минпромторгом РФ, как раз и нацелены на "воспитание" отечественных технологических чемпионов в промышленной робототехнике.

А вот сервисная робототехника, включающая беспилотный транспорт, экзоскелеты, медицинских роботов, системы роботизированной добычи нефти и газа и инспектирования трубопроводов, подводных роботов, беспилотные мобильные комплексы для космической промышленности, логистические и клининговые роботы, роботов для сортировки мусора, — разносторонний сегмент как по отраслям применения, так и по количеству производителей. Сейчас в России более 460 компаний, работающих в этом сегменте. Еще 2 года назад таких предприятий было около 300.

В сервисной робототехнике у наших компаний прекрасные возможности для достижения технологического лидерства, потому что этот сегмент и в мире проходит этап формирования и накопления технологий, показывая ежегодный рост спроса более 30%. В промышленной робототехнике прирост составляет порядка 12%. Поэтому наши производители сервисной робототехники могут быть востребованы не только в России, но и способны создать хороший экспортный потенциал.

Чтобы не растерять задор наших робототехников, обязательно нужно разрабатывать стратегии развития и релизовывать программы поддержки для сервисной робототехники.

— Где нужны роботы? Опишите структуру спроса, пожалуйста.

— Робот — это избавление человека от ручных операций. Чаще всего в промышленных роботах нуждаются производства, где достаточно большое количество конвейерных, монотонных операций и повторяющихся циклов, где есть опасные условия труда. Это добывающие и перерабатывающие производства: металлургия, металлообработка, машиностроение, авиастроение, пищевая и химическая промышленность и так далее. Развивается роботизация нефтегазовой, атомной, морской, космической отраслей, а также медицины и сферы услуг.

Возможности для расширения количества применяемых устройств есть. По данным Росстата, только 19% предприятий из обрабатывающей промышленности используют роботов. А "Газпромнефть" в своих исследованиях по отрасли показала запрос на 1 миллион роботов для установки на производственных участках.

Перспективным для производителей робототехники — как промышленной, так и сервисной, является агропромышленный комплекс (АПК). Это одна из наименее роботизированных отраслей. Но есть дефицит кадров, огромные сельхозугодья и необходимость увеличивать производство пищевой продукции.

Спрос на роботов показывают логистические компании, в том числе для обслуживания операций по доставке и складской обработке. Этот сегмент спроса развивается в связи с увеличением количества складских площадок, нехваткой кадров и активным развитием электронной торговли (e-commerce).

— Отечественные производители робототехники закрывают потребности российского рынка?

— Нет. Наши производители занимают лишь 10% рынка.

Выстроить баланс между спросом и предложением

— Как сейчас государство способствует увеличению производства роботов? Какие меры поддержки эффективны?

— Производители робототехники могут получать субсидии на разработку, льготные кредиты на пополнение оборотных средств, гранты на доращивание технологических продуктов, компенсации за предоставление скидок покупателям. То есть меры поддержки государства покрывают весь технологический цикл.

Предприятия, готовые модернизировать производство, могут получить льготные кредиты, субсидии для оплаты лизинговых платежей, компенсации затрат на разработку конструкторской документации по изменению техпроцесса, налоговые льготы. И это не полный перечень мер.

Но спрос все еще остается на низком уровне. Ведь предприниматель, в первую очередь, сам должен прийти к решению об использовании роботов. Он должен понимать, для чего ему это нужно, и быть готовым к изменениям. Чаще всего роботов ставят для увеличения производительности. Барьером может быть нежелание менять техпроцессы, а также высокая стоимость роботизированного комплекса.

Сейчас важно помочь предприятиям сформировать правильные технологические запросы на роботизацию, унифицировать их по отраслям. Это поможет нашим разработчикам и производителям создавать тиражируемые продукты, что снизит стоимость.

— Какие мероприятия планируется проводить в рамках федерального проекта "Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства"? Он утвержден?

— Пока нет. Целью проекта является увеличения плотности роботизации в России с 19 до 145 роботов на 10 тыс. занятых в обрабатывающей промышленности к 2030 г. В основном предусмотрены меры финансовой поддержки разработчиков, производителей, компаний-интеграторов и заказчиков.

Популяризацией займутся центры развития промышленной робототехники. Первый открылся в 2024 г. в университете "Иннополис". В течение года запустят в работу еще два.

Идея заключается в том, чтобы в каждом регионе был такой центр, и возможно, даже не один. Они будут предоставлять предприятиям информацию о технологиях и результатах их применения, проводить курсы повышения квалификации и подготовки кадров, заниматься методической работой для координации работы университетов и среднего профессионального звена по обучению инженеров-работотехников и операторов автоматизированных устройств.

Также центры будут проводить технико-технологический аудит предприятий. По итогам работы специалисты представят дорожную карту роботизации и расчет результатов эффективности от внедрения устройств.

Еще один важный блок работы центров будет связан с разработкой тиражируемых решений роботизации по отраслям. Это будет способствовать снижению стоимости продукции.

— Как думаете, мы успеем достичь запланированных показателей за столь короткий срок?

— Сказать прямо сейчас, что успеем, было бы самонадеянно, но мы максимально постараемся приблизиться к этим показателям. Наше деловое сообщество совместно с партнерами ведет работу по оценке технологической потребности в роботизации по каждой отрасли, чтобы ускорить процесс. Под эти запросы можно будет оперативно привлекать разработчиков, производителей и интеграторов устройств. Важно грамотно выстроить баланс между спросом и предложением.

— Помимо обрабатывающей промышленности, где еще могут появиться роботы благодаря нацпроекту?

— Думаю, часть промышленных манипуляторов будет использоваться в сфере услуг. Коллаборативные роботы могут применяться в медицине, например, для диагностики, сбора анализов, лечения зубов.

Также наша задача — оснастить образовательные организации различных уровней подготовки современными роботизированными комплексами, так как нужно готовить кадры для предприятий. Инженеры, операторы должны уметь работать с этими устройствами уже при трудоустройстве.

Переход на безлюдное производство

— А есть ли спрос на человекоподобных роботов? В каких отраслях они могут появиться?

— Антропоморфные роботы нацелены на полную замену человека как в технической, так и в визуальной составляющей. Поскольку вся наша инфраструктура изобретена и работает с ориентиром на человека (лестницы, ручки, двери и так далее), такие роботы будут востребованы там, где человека нужно заменить. Либо в связи с нехваткой людских ресурсов, либо в связи со сложными условиями ведения деятельности (химия, космос, работа под водой, перенос тяжестей).

Безусловно, у нас есть хорошие компетенции в области антропоморфной техники. Несколько компаний занимаются разработками и мелкосерийным производством. Их роботы визуально отличаются от тех, что представляют за рубежом, но технически способны выполнять большой круг задач.

— Какую роль в производстве робототехники играет развитие технологий искусственного интеллекта?

— ИИ дает возможность роботу быть умнее. Система позволяет устройствам ориентироваться в пространстве, взаимодействовать друг с другом, интегрироваться в технологический процесс, решать задачи по управлению как самим устройством, так и в целом производством. Это продвижение к технологиям безлюдного производства.

— Это и вызывает у многих опасения. Нужно ли выставлять границы по использованию ИИ?

— Искусственный интеллект — алгоритм, созданный человеком. Он должен ему подчиняться. Ориентиром для ограничений является главный закон робототехники: робот не может причинить вред человеку.

— Насколько активно используют ИИ наши производители роботов?

— При небольшой емкости рынка мы переходим от точечной к комплексной роботизации техпроцессов. Поэтому роботизированные комплексы оснащают системами машинного зрения, чтобы решать более широкий круг задач.

Здесь мы сильны. У нас традиционно сильная инженерная школа, связанная именно с вычислительными мощностями, машинным зрением. Предлагаются достаточно высокотехнологичные решения на основе ИИ.

— Каких еще успехов удалось достичь отечественным производителям? Где мы составляем конкуренцию зарубежным предприятиям?

— У нас хорошие позиции в области беспилотных технологий, которые мы разрабатываем и внедряем, например, в сферах сельского хозяйства и транспорта, добывающих производств.

Преодолеть зависимость от импорта

— Какие проблемы отрасли вы можете выделить на данный момент? Какие варианты их решения видите?

— Я бы выделила две проблемы — низкий спрос и зависимость от иностранной компонентной базы. Для решения первой в целях формирования и стимулирования спроса на робототехнику и роботизацию многое делается сейчас и планируется реализовать в рамках обсуждаемого национального проекта по обеспечению технологического лидерства "Средства производства и автоматизации". Поэтому данный вопрос находится более-менее под контролем, и результаты точно будут положительны как для развития робототехники, так и для решения задач промышленности. Причина второй заключается в том, что в мировом экономическом укладе государства ориентируются на распределенные технологические цепочки. Детали приобретаются в разных странах, там, где налажено их серийное производство.

У нас большие сложности с сервоприводами, серводвигателями, редукторами, системами датчиков, лидаров, радаров. Это основополагающие комплектующие роботов. До введения технологических санкций их закупали в других странах, поэтому свои компетенции на не очень высоком рынке спроса формировать не требовалось. Сейчас же необходимо либо налаживать новые логистические цепочки с дружественными государствами, либо формировать производство у себя.

Но производство компонентной базы будет эффективным только при большом масштабе и стабильном спросе. Обеспечить это, ориентируясь только на внутренний рынок, мы в ближайшей перспективе не сможем. Ведь есть большое разнообразие компонентов. Организация производства требует огромных финансовых вложений, которые вряд ли окупятся, если не будет кооперации с другими странами в части определения круга возможных потребителей.

Поэтому первоочередная задача для наших производителей робототехники — договориться об унификации используемой компонентной базы не только в индустрии, но и в смежных отраслях: станкостроении, машиностроении, для обеспечения межотраслевого запроса на производство комплектующих.

Такой подход позволит решить вопрос с ценообразованием. Ведь с учетом низкого спроса и малого объема производства, стоимость отечественных комплектующих несопоставимо высока с теми, что делают в Китае. Поэтому пока выгоднее покупать за рубежом.

— Что делать с дефицитом кадров в отрасли? Какие меры принимаются для решения этой проблемы?

— Дело не в том, что у нас мало обучающихся, выпускников. Проблемой является несоответствие их компетенций потребностям производителей и интеграторов и потребителей. Как правило, из 2000 выпустившихся инженеров-робототехников трудоустраиваются по специальности только 20-30%. Остальные чаще всего уходят в IT.

Робототехника — живая технология. Сложно быстро переориентировать учебные программы под изменяющиеся возможности и доступные технологии. Проблема подготовки кадров в том, что процесс обучения очень оторван от практических знаний и навыков. Каждого студента на производстве еще приходится переобучать. Поэтому сами компании нужно вовлекать в образовательный процесс: проводить стажировки, открывать центры коллективного пользования или научные лаборатории.

При подготовке кадров в других сферах — технологов, медиков, юристов, бухгалтеров и т. п. — нужно включать в программу занятия по работе с роботами, по аналогии с обучением компьютерной грамотностью.

Также проблему кадров может решить бесшовное образование, чтобы обучение работе с робототехникой начиналось еще в детском саду, продолжалось в школе, колледже, вузе — до поступления на работу на предприятие. Везде должен быть одинаковый уровень оснащенности и программные продукты.

— Эксперты также говорят о низкой инвестиционной активности в отрасли. Это правда? Что, на ваш взгляд, является причиной? Как привлечь инвесторов?

— Робототехника — сложная индустрия: разработка требует времени, а коммерческая ценность инновационного продукта не всегда очевидна.

Возвращаясь к началу нашего разговора, напомню, что на робототехнику и роботизацию у нас в стране невысокий спрос, поэтому инвесторы очень осторожно рассматривают такие проекты.

Инвестиционная активность развивается тогда, когда есть четкое понимание прибыли и получения каких-либо преференций. Приведу в пример Сколково, где есть программа для бизнес-ангелов, когда компании вкладываются в технологические стартапы и имеют возможность возвратить до 50% затрат с использованием налогового вычета. Таких программ должно быть больше.

За последние годы у нас появилось огромное количество перспективных инновационных компаний. Думаю, что с повышением спроса на такие продукты увеличится и инвестиционная активность в робототехнику со стороны частных инвесторов.

"Нужна межотраслевая кооперация"

— Каковы перспективы развития отрасли на ближайшие десятилетия?

— Это импортозамещение, поиск направлений технологического лидерства, увеличение количества отраслей, в которых роботы будут применяться, и, соответственно, увеличение числа разработчиков и производителей. Нам потребуется много инжиниринговых компаний и интеграторов, которые будут способны спроектировать технологическое решение и внедрить его в то или иное производство.

Ближайшая перспектива — это межотраслевая кооперация, в том числе с предприятиями-заказчиками для создания новых решений и обликов роботов, которые нам потребуются.

Я очень надеюсь, что мы будем двигаться по собственному направлению, не просто копируя технологические инновации других стран. Но и без взаимодействия с мировым сообществом роботизация невозможна. Надеюсь, что мы его наладим, чтобы решать общеглобальные задачи, связанные с применением искусственного интеллекта, развитием беспилотных технологий, интернета вещей и системами связи. Мы все больше будем продвигаться к безлюдным технологиям в производстве и трансформации человека, который будет больше интеллектуально подкован, чем физически отягощен ручной работой.