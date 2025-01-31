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Авито: жители Самары предпочли горные лыжи сноубордам

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Отдых на горнолыжных курортах нравится 40% самарцев, при этом большинство из опрошенных предпочитают лыжи, но не испытывают неприязни к сноубордистам. Об этом рассказали аналитики Авито, которые узнали у жителей Самары, как часто они посещают горнолыжные курорты, на чем предпочитают кататься и как относятся к "оппонентам" по склону.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

При этом каждый четвертый из тех, кто занимается горнолыжным спортом и покупает свое снаряжение, планирует потратить на снаряжение в этом сезоне от 15 001 до 25 000 рублей. Эти и другие тренды обсудили на паблик-токе Авито на Розе Хутор.

Сейчас горнолыжный сезон в России в разгаре: продажи экипировки для катания в январе выросли на 67% по сравнению с предыдущим месяцем. Ботинки и крепления покупали в 2 раза чаще, лыжи — в 2 раза чаще, а лыжные палки — в 2,5 раза. Также на 12% выросли продажи сноубордов, и на 11% — защиты и экипировки.

"По данным аналитиков Авито, товары для зимних видов спорта входят в топ-3 самых востребованных спортивных категорий на платформе. Хорошие предложения быстро находят покупателей: каждый четвертый сноуборд продается в среднем за два дня, такая же доля лыж — за 11 дней", — рассказал Сергей Кленяев, руководитель по развитию бизнеса Wellbeing Lifestyle в Авито.

На паблик-токе, который проходил в рамках "РозаФеста" на горном курорте Роза Хутор, Сергей рассказал, что по данным за последние два года, самые популярные бренды сноубордов — Burton, Jones, Nidecker, среди лыж пользователи предпочитают Fisher, HEAD, ATOMIC. В целом на Авито чаще покупают именно новые товары для спорта: доля в общем объеме продаж — 65% против 35% покупок в ресейл-сегменте.

Согласно опросу, при выборе снаряжения жители Самары в основном опираются не на бренд, а на удобство и комфорт (63%) снаряжения, его качество и надежность (59%), а также стоимость (56%). Примечательно, что женщины чаще мужчин обращают внимание на рекомендации и отзывы (26% против 19%), а мужчины — на бренд (10% против 8% женщин). Молодежи важнее других возрастных групп дизайн и эстетика экипировки (15%), а также экологичность материалов, из которых она изготовлена (10%).

Лыжи или сноуборд

41% жителей Самары больше симпатизируют горные лыжи, а на сноуборде катаются или собираются научиться 21% опрошенных. Примечательно, что только 3% лыжников не любят сноубордистов, а 2% сноубордистов не любят лыжников. Однако 36% не испытывают неприязни к "оппонентам" по склону, из них 10% катаются и на лыжах, и на сноуборде.

В целом 40% опрошенных регулярно посещают горнолыжные курорты, причем 16% ездят каждый год, а 7% — еще чаще. Несколько таких поездок за год в основном успевают совершить респонденты 18–24 лет (15%).

Подготовка к сезону

52% предпочитают покупать горнолыжное снаряжение, а 41% его арендуют. Из тех, у кого есть своя экипировка, 7% обновляют ее каждый год, 16% — раз в 2–5 лет, а 7% используют ее еще дольше — чаще это мужчины.

В этом сезоне из тех, кто занимается горнолыжным спортом и покупает свое снаряжение, 14% опрошенных собираются потратить на горнолыжное оборудование до 15 000 рублей. От 15 001 до 25 000 рублей — 28%, от 25 001 до 50 000 рублей — 10%, от 50 001 до 70 000 рублей — 9%, а еще больше — 3%.

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