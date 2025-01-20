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Авито присоединился к проекту "Открытый родильный дом"

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На Авито помогут молодым родителям — в рамках партнерства с проектом "Открытый родильный дом", который призван популяризировать материнство через внедрение эффективных форм взаимодействия с семьей на всех этапах: подготовки к родительству, родов и становления грудного вскармливания.

Как сообщили в пресс-службе, проект "Открытый родильный дом" разработан совместно Росздравнадзором, автономной некоммерческой организацией "Российская система качества", АНО "Экспертно-просветительский центр помощи будущим и состоявшимся родителям "Выбор Родителей" и рекомендован к внедрению Минздравом России и Агентством стратегических инициатив.

В рамках партнерства Авито подготовил обучающие материалы, которые помогут молодым родителям узнать обо всех возможностях платформы и освоиться на ней. Например, на платформе можно находить редкие товары, которые больше нигде не продаются, бесплатно отдавать или забирать вещи, продавать вещи, из которых ребенок вырос, и покупать новые, в том числе произведенные местными предпринимателями, или самому открыть свой бизнес в отпуске по уходу за ребенком. На данный момент на Авито зарегистрировано уже более 1 миллиона представителей малого и среднего предпринимательства.

"Мы стремимся к тому, чтобы Авито стал незаменимым помощником для молодых родителей. С помощью платформы можно продавать вещи, из которых ребенок уже вырос, покупать новую одежду, обувь, игрушки, и при этом экономить семейный бюджет. Например, мы посчитали, что на покупке базового набора для новорожденных на Авито можно сэкономить до 48% от его стоимости. Еще одна возможность, которую дает Авито — легко открыть свое дело. Участие в проекте "Открытый родильный дом" позволит нам рассказать папам и мамам о том, как они могут облегчить свою жизнь с помощью наших сервисов и инструментов. Мы уверены, что новые знания, которые они получат, помогут им не только сэкономить, но и начать собственное небольшое дело", — рассказал директор по связям с государственными организациями Авито Дмитрий Гавриленко.

Обучающие материалы Авито будут транслироваться в родильных домах и женских консультациях, которые уже получили знак "Открытый родильный дом". Данный знак присваивается роддомам, в которых существуют следующие направления работы: популяризация грудного вскармливания — в родильном доме действует горячая линия, а также имеется консультант по вопросам грудного вскармливания; проведение эффективной коммуникации — родильный дом участвует в тренингах по улучшению взаимодействия персонала и семьи; взаимодействие с семьями, имеющими сенсорные и другие особенности — через создание банка аудио- и визуальных вспомогательных инструментов, качественной навигации.

"Появление ребенка в семье всегда несет изменения в жизни родителей. Все участники проекта "Открытый родильный дом" стремятся к тому, чтобы эти изменения происходили максимально легко и комфортно для родителей. Благодаря нашему новому партнеру — Авито — мы расширили обучающий курс проекта и добавили в него знания и навыки, которые позволят организовать жизнь семьи с помощью онлайн-платформы", — говорит генеральный директор АНО "Выбор родителей" Владимир Буцкий.

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