16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Вещи от Сергея Безрукова, Ксении Собчак и Сергея Бурунова появятся на новогодней распродаже Авито

Читали: 8

Cо 2 декабря на Авито станут доступны дропы вещей от Сергея Безрукова, Ксении Собчак, Марианны Елисеевой, Сергея Бурунова, Антохи МС, Сергея Сухова, Ильи Куруча, Ольги Карпуть, техноблогеров Wylsacom и BRIGMAN. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Пользователи смогут приобрести вещи со съемок, одежду из личного гардероба звезд, их предметы интерьера, электронику. Дропы будут приурочены к новогодним скидкам на платформе. Большинство вещей знаменитостей можно будет купить со скидкой. Каждая вещь из дропа подобрана не случайно: звезды расскажут их историю и поделятся советами для будущих владельцев.

Дропы звезд приурочены к периоду новогодних скидок людям от людей, который пройдет со 2 по 22 декабря. В распродаже примут участие как профессиональные, так и частные продавцы с высоким рейтингом. Покупателям будут доступны новые и ресейл товары со скидками до 80%, а ряд новых топовых позиций можно будет приобрести по цене до тысячи рублей. Отдельный акцент будет сделан на новогодние товары и подарки, а честность скидок будет контролировать специальный алгоритм.

Знаменитости будут выставлять вещи небольшой партией в один день. Все они будут доступны в личных аккаунтах звезд с возможностью приобретения через Авито Доставку. Открывает серию звездных дропов снова Ксения Собчак. В этот раз она предложит пользователям Авито несколько элементов своего гардероба: костюмы от российского бренда I AM STUDIO по ценам от 8 до 48 тысяч рублей, синее платье YOU WANNA, в котором Ксения провела несколько собеседований, стоимостью 5 600 рублей, строгий костюм Roseville, который можно стилизовать со структурированными вещами и другие фэшн-айтемы.

Благотворительные дропы

Вещи Сергея Безрукова появятся на платформе в рамках коллаборации с онлайн-кинотеатром PREMIER. Они станут доступны 4 декабря — в его дроп войдут вещи из детективного сериала по мотивам реальной жизни легендарного адвоката XIX века Фёдора Плевако. На платформе можно будет приобрести черное пальто главного героя, часы на цепочке, запонки и другие предметы, которые зрители могли видеть в кадре. Вместе с покупкой вещей из дропа, пользователи смогут получить автограф актера.

10 декабря пользователи Авито смогут купить уникальные вещи от российского актера Сергея Бурунова. В его профиле можно будет найти легендарные авиационные куртки John Douglas, солнечные очки бренда Ray Ban, мотошлем с подписью актера, комплект книг, которые озвучивал Сергей, и даже режиссерский именной стул.

Все вырученные средства с продажи вещей Сергея Безрукова и Сергея Бурунова будут направлены на благотворительные цели: в фонд Ильинской больницы и фонд помощи детям-сиротам "Измени одну жизнь".

Что еще можно приобрести на платформе

С 5 декабря на Авито можно будет приобрести гаджеты популярного техноблогера Wylsacom. В его профиле можно будет найти самую первую версию Apple Watch с белым керамическим браслетом, личный геймпад для PS5, и даже ностальгическую вещь — первый телефон Валентина с камерой.

Марианна Елисеева с 8 декабря выставит на продажу стильные элементы своего гардероба. Так, среди представленных вещей можно найти серую шубу Siammsiamm, рубашку из коллаборации Wanderson x Uniqlo, синий костюм с юбкой от бренда известного российского стилиста Rogov и другие вещи для создания стильного образа.

Репер Антоха МС 11 декабря предложит на Авито такие гаджеты как камера GoPro, синтезатор, стабилизатор для телефона, который поможет в создании качественного видеоконтента, и даже ретро магнитофон. А в середине декабря Сергей Сухов сделает дроп со знаковыми элементами гардероба. Покупатели смогут найти его свитер с косичками, черный пиджак с булавками и платок с принтом.

Следом Илья Куруч выставит на продажу технику для съемки крутых видео и прослушивания музыки. Ольга Карпуть предложит покупателям стильные вещи и обувь из личного гардероба. Завершит декабрьские дропы блогер BRIGMAN с игровыми гаджетами.

Версия для печати

В России и мире

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

27–28 октября разработчики и инженеры собрались на площадке Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва. В стенах вуза прошла конференция одного из лидеров российского ИТ-рынка — Холдинга Т1.

"Дело Спецтехники": повышение прозрачности и безопасности — определяющий тренд рынка спецтехники

Прозрачность и безопасность российского рынка спецтехники необходимо повышать, тем более в России сегодня созданы честные конкурентные условия развития бизнеса. Об этом было заявлено на конференции "Дело Спецтехники" для игроков рынка спецтехники и коммерческого транспорта, состоявшейся 17 октября 2024 года в Москве.

Культура и стиль

"Работы должны жить вечно": как прошло открытие новой галереи

1 ноября в новом пространстве "ЗИМ галерея" состоялась авторская выставка предметного дизайнера и художника Александра Браулова. Выставка посвящена современным архитектурным объектам по всему миру, затрагивая направление архитектурного авангарда как основное течение. Александр лично провел экскурсию по всем работам, ответил на интересующие посетителей вопросы, а также провел автограф-сессию. Финалом мероприятия стал аукцион работы "Фабрика-кухня", которую купили за 50 тыс. руб.

Люди

Книжку судят по обложке: начинающий дизайнер — творческий путь и преодоление артблока

Еще с самого детства она питала любовь к творчеству: Элеонора Егорова верила, что ее увлечение может быть не только приятным хобби, которому она посвящала остатки свободного от учебы времени, но и стать будущей профессией, благодаря которой она сможет реализовать свой творческий потенциал в полной мере. В интервью Элеонора поделилась своей историей о трудностях в профессии и поиске источников вдохновения.

Кошелек

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки на классифайде без посещения офиса банка. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков и управляющий директор Авито Влад Федулов в рамках форума Finopolis 2024.

С 8 октября на Авито Путешествиях появилась возможность бронировать отели для отдыха и командировок по всей России

Пользователи платформы теперь могут выбирать любой тип размещения — от квартир и загородных домов до пятизвездочных отелей. Если раньше, чтобы сравнить цены и выбрать оптимальный вариант, приходилось изучать сразу несколько ресурсов, теперь все это доступно на Авито Путешествиях.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

В Самаре прошел фестиваль "Музыкальное сердце театра"

В воскресенье, 24 ноября, в Самаре прошло официальное завершение фестивальных показов Национального фестиваля и Премии "Музыкальное сердце театра". В этом году фестиваль проходил с 15 по 24 ноября. Самара почти на две недели стала российской столицей мюзиклов. Здесь представили 17 постановок, привезенных из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Иваново, Орла и Ханты-Мансийска.

В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области представил расчет стоимости электрической энергии, поставляемой населению, на 2025 год. Судя по проекту приказа ведомства, тарифы вырастут с 1 июля.

Он и она