Жители Самары приобретают автомобили в среднем два раза

Ключевым фактором при выборе автомобиля для жителей Самары остается стоимость (76%), а одними из основных каналов для получения информации — рекомендации знакомых (47%) и реклама на сайтах объявлений и маркетплейсах (16%).
Свой первый автомобиль россияне приобретают в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет (36% и 37% опрошенных соответственно), а 4% получили личное транспортное средство в подарок. Реже всего первый автомобиль покупают в возрасте 55–64 лет (1%).
Чаще всего жители Самары совершают покупки в дилерских центрах (55%) и на специализированных онлайн-площадках (23%). Сайтам объявлений в целом по стране больше всего доверяют люди в возрасте от 18 до 24 лет (56%) и от 25 до 34 лет (45%). Респонденты старше 65 лет чаще других (54%) прибегают к услугам дилерских центров. Треть опрошенных (31%) покупала автомобиль у друзей или родственников.
Где вы нашли автомобиль, который покупали в последний раз?
|
Категория
|
Доля респондентов, %
|
В дилерском центре
|
55%
|
Другие специализированные сайты
|
23%
|
По знакомству у родственников / друзей, сразу с рук
|
22%
В первую очередь покупатели ориентируются на стоимость транспортного средства: этот фактор является решающим для 76% респондентов. На втором месте оказалась комплектация машины (60%), а замыкает тройку важных критериев пробег, который важен для 45% покупателей.
На какие параметры вы обращали внимание при покупке автомобиля?
|
Категория
|
Доля респондентов, %
|
Стоимость
|
76%
|
Комплектация
|
60%
|
Пробег
|
45%
|
Страна производства
|
41%
|
Безопасность
|
34%
|
Количество владельцев
|
31%
|
Экстерьер (цвет, обвесы, диски и т. п.)
|
29%
|
Интерьер (материал и цвет отделки салона, эргономичность управления мультимедиа и т. п.)
|
26%
|
Потенциальная стоимость обслуживания
|
23%
|
Новизна модели
|
22%
|
Отзывы в интернете
|
14%
Большинство жителей Самары (43%) выбирают автомобили стоимостью до 1 млн рублей. По сравнению с другими городами-миллионниками такие автомобили чаще приобретают в Краснодаре (73%). 38% жителей Самары готовы купить автомобиль стоимостью от 1 до 2 млн рублей, 11% респондентов отдают предпочтение автомобилям дороже 2 млн рублей. Средняя стоимость автомобиля, который жители Самары приобрели в последний раз, составила около 1 364 068 рублей.
По какой стоимости вы приобретали автомобиль в последний раз?
|
Категория
|
Доля респондентов, %
|
До 1 млн руб.
|
43%
|
1 000 001 — 2 000 000 руб.
|
38%
|
2 000 001 — 3 000 000 руб.
|
11%
|
3 000 001 — 4 000 000 руб.
|
2%
|
Более 4 000 000 руб.
|
5%
47% жителей Самары заявили, что совершили покупку благодаря рекомендациям родственников. Реклама на сайтах объявлений и маркетплейсах помогла 16% респондентов из Самары.
"Автомобильная индустрия трансформировалась: одни компании ушли, другие, наоборот, осваиваются на российском рынке. В этих условиях растет роль инструментов для повышения узнаваемости брендов, которые не так давно зашли в локальную отрасль. Увеличивать знание о новых автомобилях и привлекать внимание потенциальных покупателей помогают медийные форматы рекламы на площадках электронной коммерции. Аудитория приходит на эти платформы, чтобы совершить сделку, поэтому она максимально близка к покупке. Это, в свою очередь, делает продвижение здесь эффективным", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.
Информация из какого канала помогла вам совершить покупку последнего автомобиля?
|
Категория
|
Доля респондентов, %
|
Рекомендации родственников, коллег и друзей
|
47%
|
Реклама в поисковых сервисах
|
18%
|
Реклама на маркетплейсах и сайтах с объявлениями
|
16%
|
Реклама на ТВ
|
16%
|
Реклама в соцсетях
|
15%
|
Наружная реклама
|
2%
"Как показало исследование, россияне активно полагаются на рекомендации друзей и родственников при выборе автомобиля. Однако профессиональная экспертиза в этом вопросе не менее важна — на нашей платформе одновременно размещается более 1 миллиона объявлений о продаже легковых авто, и помощь специалиста может значительно облегчить процесс выбора. Подобрать автомобиль, который удовлетворит индивидуальные потребности и будет соответствовать ожиданиям владельца по цене и качеству, могут помочь квалифицированные менеджеры сервиса Селект от Авито Авто. К тому же в Селекте представлены автомобили от проверенных дилеров, что делает процесс выбора и покупки еще более удобным и прозрачным", — прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.