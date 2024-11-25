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Самарская область заняла второе место в рейтинге психологической тревожности в ПФО

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Самарская область заняла вторую строчку рейтинга психологической тревожности среди регионов Поволжья — всего за год 28,7% жителей интересовалась услугами психологов. Цифры предоставили эксперты аналитического отдела коммуникационного агентства Modifiers, которые провели исследование российского рынка психологических услуг в регионах ПФО.

Аналитики агентства проанализировали количество запросов на поиск психологов в сервисе Яндекс.Wordstat за 12 прошедших месяцев (с октября 2023 по октябрь 2024 года). Затем этот показатель соотнесли с количеством пользователей интернета в регионах.

В целом же динамика соответствует общероссийской. Каждый третий россиянин в 2024 году хотя бы один раз обращался за помощью к психологу, а еще 39% — к эзотерическим практикам.

При этом рынок эзотерических услуг в прошлом году превысил рынок психологии в 20 раз, и при ежегодных темпах роста в 20%, достиг 2 трлн рублей. Ожидается, что при неизменных темпах роста, в 2024 году его объем составит 2,4 трлн рублей.

Но рынок психологии, несмотря на гораздо меньшие объемы (100 млрд рублей по итогам 2023 года), также уверенно растет. При ежегодных темпах роста в 25%, в 2024 году его объемы могут составить 125 млрд рублей.

Основная тенденция рынка — смешение психологических и эзотерических методов в работе специалистов. Россияне охотно пробуют новые методы работы над собой и совмещают подходы. Особенно это актуально для молодых людей от 18 до 30 лет, которые воспринимают гадания на картах Таро, астрологию и другие популярные эзотерические практики как один из эстетичных способов самопознания, наравне с психологическими подходами.

Среди наиболее популярных психологических методов аналитики выделяют расстановки, устойчиво пользующиеся интересом на протяжении нескольких лет. При этом если 10 лет назад расстановки были исключительно частью системной семейной терапии, то сейчас их применение значительно расширилось: с помощью расстановок свои задачи решает даже бизнес.

Исследование показало, что также увеличивается популярность онлайн-школ, работающих в психологической сфере. По данным GetCourse, оборот онлайн-курсов в нише "Психология" по итогам 2023 года увеличился в два раза, до 13 млрд рублей.

В ТОП-5 онлайн-школ, работающих сегодня в России, вошли: школа Адекватных Родителей Виктории Дмитриевой, Открытый Университет осознанной жизни и эмоциональной зрелости "Симург" Вании Маркович, школа саморазвития Ameli Soul Юлии Ивлиевой, онлайн-школа Марка Бартона, женская школа "Lady School" Инны Де Алмейда и Инны Тулеп.

Зачастую услуги психологов выглядят менее привлекательно, чем эзотерические практики, так как не предполагают быстрых и легких результатов, отмечает основательница открытого университета "Симург" Вания Маркович: "К психологу предъявляются высокие требования: он должен быть эмоционально зрелым и задавать клиенту сложные вопросы, а не говорить то, что тот хочет услышать. Когда человек идет к тому же тарологу, он попадает в мир иллюзий и перекладывает ответственность на ритуалы. Психолог, напротив, всегда возвращает человеку ответственность за его жизнь".

Бум спроса на помогающих специалистов создал благоприятные условия для различного рода мошеннических схем. Эксперты выделяют ряд признаков добросовестных психологических услуг, которые обязательно стоит учитывать, при выборе специалиста.

10 признаков качественной психологической помощи, выведенные по итогам исследования:

  • Наличие подтвержденного образования или владения конкретным методом работы.
  • Понимание того, с какими запросами работает специалист и каких результатов от работы с ним можно ожидать.
  • Ясные временные рамки достижения результатов. (Например, в гештальт-терапию часто берут клиента на ≤20 сессий).
  • Наличие реальных отзывов о работе специалиста.
  • Прозрачный послужной список с успехами и неудачами.
  • Манера общения: отсутствие нереалистичных обещаний, запугивания и манипуляций со стороны специалиста.
  • Прозрачное ценообразование.
  • Наличие бесплатных консультаций, результатом которых может быть в т. ч. рекомендация не обращаться к данному провайдеру.
  • Наличие договора с описанием структуры услуги и обязательств Исполнителя.
  • Прозрачная финансовая отчетность (особенно актуально для онлайн-школ)

К услугам сомнительного качества можно отнести те, что не соответствуют одному или нескольким из вышеприведенных критериев, но и не являются откровенными мошенниками. Мошенническую и деструктивную деятельность можно заподозрить, если так называемые специалисты запугивают клиентов, манипулируют ими, привязывают к себе и подписывают на бесконечное продолжение взаимодействия, выманивают все больше денег, создают секты. Если позиционируют свою деятельность как лечение, но не имеют соответствующего образования или выдают за науку то, что официально ей не является

Направления психологии, признанные как работающие:

  • когнитивно-поведенческая терапия;
  • гештальт-терапия;
  • системная семейная терапия, расстановки;
  • терапия принятия и ответственности;
  • психоаналитическая терапия;
  • интерперсональная терапия;
  • майндфулнес-терапия;
  • нарративная терапия;
  • схема-терапия;
  • игровая психотерапия;
  • экзистенциальная психотерапия.

Эксперты пришли к выводу, что безопаснее всего обращаться в большие психологические школы, уже зарекомендовавшие себя на рынке. У таких организаций есть курсы под разные запросы, множество отзывов, и они ведут открытую официальную финансовую отчетность.

Рейтинг уровня психологической тревожности регионов ПФО

  • Россия 30,59%
  • Нижегородская область 35,6%
  • Самарская область 28,7%
  • Пензенская область 27,4%
  • Кировская область 25,9%
  • Удмуртская республика 25,4%
  • Чувашская республика 24,8%
  • Пермский край 24,8%
  • Саратовская область 24,7%
  • Ульяновская область 24,6%
  • Оренбургская область 23,9%
  • Республика Татарстан 23,3%
  • Башкирия 23,1%
  • Мордовия 22,5%
  • Марий Эл 17,6%
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